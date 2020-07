Inter, sulla sinistra spunta un nome nuovo ma occorrerà cedere un big: ecco chi!

L’Inter continua a perlustrare il mercato in cerca di un uomo che possa reggere il peso dell’intera fascia sinistra del campo. L’innesto di Young ha portato finora discreti benefici da quelle parti dove anche il giovane Biraghi, quando chiamato in causa, è riuscito a ben destreggiarsi. Chi ha pagato lo scotto dei dettami di Conte è stato il solo Asamoah che verosimilmente a fine stagione cambierà aria.

Marotta e Conte sondano in giro per l’Europa tutti gli eventuali profili che possono rendersi utili alla causa di Conte e dopo i vari Emerson e Marcos Alonso appare sulla lista della spesa dei due nerazzurri un nome tutto nuovo. Lui è Josè Tasende, meglio noto con lo pseudonimo di Angeliño, tesserato del Manchester City ma attualmente in forze al Lipsia, formazione in cui gioca dallo scorso gennaio.

Mancino a tutta fascia, lo spagnolo è stato prelevato dagli inglesi a sedici anni dal Deportivo La Coruña e poi dato in prestito in Olanda e Germania per maturare. In Bundesliga è stato vero protagonista della squadra di Rangnick mettendo insieme tredici apparizioni in appena 4 mesi effettivi.

La possibilità di poter contare su un esterno giovane ma già con esperienza internazionale incuriosisce l’Inter e Guardiola sarebbe già pronto a trattare la cessione del suo esterno all’interno di un discorso più ampi che prevederebbe il passaggio al City di un big nerazzurro. A sentire i rumor degli ultimi giorni lo spagnolo intende inserire il cartellino di Angeliño come parziale contropartita per uno tra Lautaro Martinez e Milan Skriniar.

L’Inter non pare voler chiudere la porta all’affare che alle giuste cifre si potrebbe rivelare interessante. La sensazione è che l’affare si possa chiudere con il passaggio agli Sky Blue dell’attaccante argentino in cambio di Angeliño e una novantina di milioni di euro.