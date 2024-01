Inter, Taremi per giugno e Muriel per gennaio?

Taremi sarà un giocatore dell’Inter a partire dal 1°luglio 2024. Marotta e D’Ausilio come di consueto, si sono fiondati sul giocatore, anticipando la concorrenza e assicurandosi un signor attaccante dalla caratura europea per il prossimo anno. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma probabilmente dovrebbe arrivare anche Zielinski, dopo la rottura col Napoli: entrambi i giocatori garantirebbero alla rosa di Inzaghi un’ulteriore upgrade e forse una delle più forti a livello europeo.

Nel frattempo, i nerazzurri hanno già trionfato in Supercoppa contro il Napoli, e anche se eliminati in anticipo dalla Coppa Italia, i ragazzi di Inzaghi sono in corsa per il titolo nazionale e uno scontro alla pari negli ottavi di finale in Champions League contro l’Atletico Madrid. Per questo motivo, se si riuscisse a garantire qualche rinforzo a gennaio, l’Inter potrebbe vivere una stagione da sogno.

La dirigenza interista è già corsa ai ripari sulla fascia destra, acquistando il canadese Tajon Trevor Buchanan per circa 10 milioni di euro, sopperendo al grave infortunio di Cuadrado. Ad oggi l’unica “pecca” sembrerebbe l’attacco: non ci riferiamo di certo a Lautaro e Thuram, che insieme hanno realizzato ben 31 goal in 55 presenze totali.

Stiamo parlando dei loro sostituti, Arnautovic e Sanchez, che insieme hanno messo a segno solo 4 goal in 35 presenze. Un bottino molto magro anche per delle riserve, ed è per questo motivo che Inzaghi fa spesso affidamento al Toro e al francese. Seppur l’idea della dirigenza del team milanese è quella di rimanere con lo stesso tandem d’attacco di inizio anno, una nuova idea all’orizzonte sembra profilarsi per i nerazzurri: Luis Muriel.

Ormai non più un giovanissimo (32 anni) e non più un titolarissimo (non gioca dal 1′ minuto da più di un mese) per la Dea e per Gasperini, il colombiano ha comunque mostrato lampi di classe pure, vedi il tacco meraviglioso contro il Milan. Il tutto dipenderà da Sanchez, che potrebbe ricevere un’offerta dall’Arabia, e se così fosse, si potrebbe sbloccare la pista per la punta orobica.