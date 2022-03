Inter, tentazione francese per Skriniar: il PSG gli offre 7 milioni netti a stagione

L‘Inter non sta certamente attraversando uno dei suoi momenti migliori in campionato, ma nonostante ciò in squadre c’è chi non ha mai abbassato la qualità delle prestazioni cercando di trascinare anche il resto della rosa.

Milan Skriniar è sicuramente tra questi. Benché ancora non abbia rinnovato, il calciatore ha già espresso pubblicamente il desiderio di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Con tutta probabilità l’incontro con la dirigenza capitanata da Marotta avverrà dopo Pasqua: restano ancora cose da sistemare, ma in linea di massima il nuovo accordo prevederà 4,5 milioni netti a stagione più bonus con ingaggio a salire fino a 6 milioni (come Nicolò Barella), fino al 2026.

Anche il Paris Saint-Germain, dunque, ha dovuto rassegnarsi dinanzi alla forte volontà del professionista di restare a Milano. I francesi gli avevano offerto un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Ma Skriniar ha detto no: sono troppe le cose che lo legano a Milano, sia professionalmente che personalmente, e la fascia di capitano lo attenderà presto, quando Samir Handanovic smetterà con il calcio giocato o dalla prossima stagione andrà in panchina.