Inter ti soffiano Giroud: Inzaghi jr in corsa per l’attaccante del Chelsea

Nuovi panorami si aprono sull’affare che l’Inter tanto aveva inseguito per ben due sessioni di calciomercato. Olivier Giroud continua a non trovare alcun accordo con il Chelsea e a fine stagione sarà ufficialmente un giocatore svincolato. Sulle tracce del bomber francese però adesso piomba la Lazio che sogna di potersi garantire le sue prestazioni nella prossima stagione.

Il lassismo dell’Inter potrebbe giocare un brutto colpo a Conte e staff tecnico perché con il passare dei mesi pare animarsi sempre di più la corsa al bomber ex Arsenal, Olivier Giroud. La Lazio sembrerebbe in queste ore molto più attiva sul giocatore che non ha mai nascosto il fatto di gradire la Serie A nel prosieguo della sua carriera.

Lo stesso entourage di Giroud pare essere davvero colpito dalla risolutezza dei dirigenti biancocelesti e da Igli Tare che in prima persona ha voluto trattare l’acquisto dell’attaccante. Finito ai margini del progetto di Lampard, non resta altro che portare a termine la stagione corrente e poi migrare verso nuovi lidi per il 18 del Blues.

L’inter rimane comunque vigile sul giocatore e le due passate fumate nere potranno essere presto dimenticate se il francese vorrà accontentarsi del ruolo di vice Lukaku nella formazione nerazzurra. Conte, perlomeno ne sarebbe entusiasta. Marotta a riguardo non pare volersi esporre troppo e sornione pensa al colpo gobbo con cui beffare la concorrenza della Lazio.