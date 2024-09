Inter, tifosi incantati dalla prestazione di Zielinski contro il Manchester City

La SSC Napoli ha concluso la precedente stagione al decimo posto. Per questo motivo, dopo il ritiro precampionato, Antonio Conte e la dirigenza azzurra hanno deciso di effettuare una rivoluzione, cedendo diversi calciatori. Tra questi vi era anche Piotr Zielinski, il quale aveva ormai deciso da tempo di non firmare il contratto con il club partenopeo.

Nella partita di Champions League tra Manchester City ed Inter, proprio l’ex Napoli è risultato tra i migliori in campo, con giocate che hanno deliziato gli occhi della platea nerazzurra e dei telespettatori.

TIFOSI INTER ENTUSIASTI DEL NUOVO ACQUISTO PIOTR ZIELINSKI: CONTRO IL MANCHESTER CITY DI GUARDIOLA, L’EX NAPOLI HA DELIZIATO I NERAZZURRI CON GIOCATE DI GRAN CLASSE

I tifosi dell’Inter hanno apprezzato particolarmente la prestazione e il talento del polacco. In molti, sui social, si sono chiesti il motivo per cui un presidente come Aurelio De Laurentiis abbia alla fine deciso di far partire un calciatore così forte senza trovato un accordo che lo potesse accontentare.