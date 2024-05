Inter-Topalovic: si tratta

l Milan è in trattativa con il club sloveno Domzale per ingaggiare il centrocampista adolescente Luka Topalovic quest’estate

I nerazzurri faranno sicuramente acquisti per la prima squadra. Ma ci sarà anche la possibilità di investire in alcuni giocatori più giovani. L’Inter punterà a portare uno o due giocatori che magari non rinforzeranno la squadra per la prossima stagione, ma che avranno un potenziale per gli anni a venire. Questi giocatori potrebbero trascorrere uno o due anni con la Primavera dell’Inter. In alternativa, ci sarebbe la possibilità di andare in prestito per una o due stagioni. Secondo Gianluca Di Marzio, c’è un giocatore in particolare che l’Inter sta seguendo in questo senso.

Occhio a Topalovic

L’adolescente sloveno Topalovic è un giocatore che è entrato nel radar dell’Inter. I nerazzurri non sono l’unico club a mostrare interesse per il 18enne. Di Marzio riferisce che ci sono diversi club interessati a Topalovic. Topalovic ha compiuto da poco diciotto anni. Tuttavia, è già da diversi anni un titolare della prima squadra di Domzela.

Dopo aver esordito nel club sloveno nel 2022, Topalovic ha collezionato 51 presenze in totale. Ha segnato tre gol e fatto sei assist per il club. Topalovic non ha ancora conquistato un cap per la nazionale maggiore slovena. Tuttavia, il 18enne ha militato in diverse squadre giovanili, fino all’Under 19. La Slovenia è anche la nazionalità dell’ex capitano dell’Inter Samir Handanovic, che si è ritirato dal calcio la scorsa estate. Proprio lui potrebbe essere portavoce nerazzurro per l’arrivo della giovane stellina, che potrebbe diventare presto un nuovo colpo in prospettiva.