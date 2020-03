Inter, torna Sensi: l’ex Sassuolo è pronto a rientrare agli ordini di Conte

Finalmente buone notizie dall’infermeria nerazzurra dove, sembra ormai prossimo il ritorno in gruppo di Stefano Sensi. Il playmaker marchigiano è fermo ai box dal 12 febbraio scorso per un infortunio osteo-muscolare al piede destro. Dopo quasi un mese l’ex Sassuolo sembra aver smaltito la contusione e può ritornare agli ordini di mister Conte, da troppo rimasto orfano del suo faro di centrocampo.

La stagione di Sensi non si può certo dire che sia stata finora fortunata. In poco più di sei mesi, il centrocampista è stato vittima di ben quattro diversi infortuni che ne hanno minato fortemente l’impiego e le performance. Tra campionato e coppe le gare a cui ha dovuto rinunciare per infortunio sono state ben dodici. Quasi la metà di tutti i match affrontati finora dagli uomini di Conte.

Il primo infortunio risale al 7 ottobre scorso. Sensi uscì dolorante esattamente un girone fa nel big match contro i bianconeri. Per rivederlo in campo si dovette aspettare il primo novembre, esattamente 25 giorni dopo per un infortunio agli adduttori. Ma le disavventure del povero mediano non finirono certo qui. Solo una settimana dopo Sensi fu di nuovo fermato da una ricaduta agli adduttori che lo tenne lontano dai campi per ben 40 giorni. Sfortuna? Cure frettolose? Nessuno lo saprà mai.

Il buon Stefano ritorna ad allenarsi con i compagni soltanto alla ripresa del campionato nei primi giorni di gennaio ma dopo appena tre settimane, il 27, accusa un nuovo problema al polpaccio che lo ferma per altri dieci giorni. Il sorriso ritorna attorno al 6 febbraio per poi scomparire di nuovo solo una settimana dopo per l’infortunio al piede di cui sopra.

Finalmente, dopo tanto dolore sembra essere tornato il sereno sulla stagione di Sensi. I suoi compagni lo aspettano per una volata finale che veda l’Inter protagonista di una rimonta in campionato e Coppa Italia oltre che un cammino più fortunato in Europa League. Domenica prossima, contro il suo Sassuolo, potrebbe di nuovo toccare a lui guidare la mediana nerazzurra.