Inter tra gli scenari nel futuro di Jordi Alba

Libero dopo aver lasciato il Barcellona, il terzino sinistro è all’orizzonte di Inter Miami (in MLS), Benfica e Inter. Ha anche due alternative in Arabia Saudita

Internazionale con la Nazionale spagnola, Jordi Alba (34) è senza squadra da quando ha accettato di rescindere il contratto con il Barcellona. Tuttavia, sembra che sia solo questione di tempo prima che la prossima destinazione di un terzino sinistro che ha una lunga carriera davanti a sé venga stabilita una volta per tutte.

Come riportato da As, l’Inter Miami continua a fare pressioni affinché il giocatore si trasferisca nella Major League Soccer (MLS). In altre parole, avrebbe l’opportunità di riunirsi con i suoi amici Lionel Messi e Sergio Busquets. Questo riunirebbe senza dubbio tre giocatori di tanto talento, dei campioni nella squadra proveniente dalla Florida.

MLS, Inter, Benfica o Arabia Saudita?

Detto questo, l’ala ha due opzioni molto allettanti per prolungare la sua carriera nel Vecchio Continente. Il motivo? Sia l’Inter che il Benfica hanno fatto un’offerta per Alba, il che li rende due ossi duri per la franchigia di David Beckham. E non sono gli ultimi pretendenti per l’ex difensore del Valencia.

Si parla anche di due estimatori non ancora specificati in Arabia Saudita, anche se sarebbe la strada meno percorribile per quanto riguarda il futuro di Jordi. Inter Miami, Lombardia e Lisbona sono i tre scenari principali, quindi bisognerà aspettare per conoscere l’esito della storia di Alba. Intanto il giocatore continua a guardarsi intorno, conscio che per lui nella prossima stagione ci sarà una nuova avventura.