Inter, panchina Chivu già in bilico in caso di sconfitta con la Juventus? Il -6 potrebbe creare tensioni

La seconda giornata di campionato ha creato subito scosse in casa Inter. La sconfitta contro l’Udinese, arrivata alla vigilia della sosta, ha posto dubbi sulla nuova stagione del club nerazzurro. Il ko, maturato con una prestazione opaca e disordinata, avrebbe generato malumori soprattutto per alcune decisioni di Chivu.

Il momento non è dei migliori e l’Inter si trova ora a dover gestire difficoltà inattese. Il ritorno in campo, subito dopo la pausa, non sarà semplice: come riportato dal portale SpazioInter.it, Tuttosport sottolinea l’atmosfera che resterà tesa e la dirigenza valuterà attentamente non solo i giocatori ma anche lo stesso staff tecnico, con particolare attenzione alla posizione di Chivu.

INTER, DOPO LA PRIMA SCONFITTA CI SI PONGONO GIA’ DELLE DOMANDE SUL FUTURO DI CHIVU?

La sfida con la Juventus, che si giocherà allo Stadium, rischia di rappresentare già un bivio della stagione. Un’eventuale nuova sconfitta potrebbe portare i nerazzurri a -6 dalle prime, complicando notevolmente i progetti societari. I top club, spesso, non hanno possibilità di sbagliare e bisogna prendere rapidamente delle decisioni. Ultimo il Bayern Leverkusen che ha esonero il suo allenatore dopo 2 giornate.

Ma, eventualmente, chi potrebbe approdare all’Inter. Al momento non sembrano esserci nomi di livello. Il preferito della dirigenza resta sempre Fabregas, il quale, però, ha già rifiutato e non ha la minima intenzione di lasciare Como. Un nome che potrebbe stuzzicare la dirigenza sarebbe un ritorno, quello di Luciano Spalletti. L’ex allenatore di Italia e Napoli, infatti, sarebbe anche l’ideale per la decisione di intraprendere la difesa a tre.