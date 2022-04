Inter, tutti pazzi per Dumfries: Bayern Monaco e Tottenham vogliono il giocatore

Denzel Dumfries è ormai diventato un perno fondamentale nella rosa dell’Inter. Dopo un inizio zoppicante, l’olandese è diventato il titolare della fascia destra, e pare che nessuno sia attualmente in grado di sostituirlo degnamente in quella posizione.

Le prestazioni di Dumfries hanno convinto Inzaghi e i tifosi, ma soprattutto hanno attirato le attenzioni di club stranieri. Infatti, se da un lato la testa è al campionato. dall’altro i club sono già proiettati alla prossima sessione di mercato.

A parlare della questione è Tuttosport, noto quotidiano sportivo, secondo cui sulle tracce dell’olandese ci sarebbero, tra gli altri club, soprattutto il Bayern Monaco e il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

La volontà dell’Inter è quella di trattenere Dumfries ma in casa nerazzurra non ci sono incedibili, in caso di offerte molto allettanti: le cifre che verrebbero prese in considerazione partono da 35-40 milioni di euro.

Prelevato per 12 milioni l’estate scorsa, l’olandese potrebbe essere venduto al triplo del prezzo, garantendo una lauta plusvalenza, come accaduto con il suo predecessore Hakimi l’anno scorso.