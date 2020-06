Inter, tutti sul baby Esposito: Atalanta e Fiorentina si contendono il bomberino nerazzurro

L’Atalanta rompe gli indugi e presenta all’Inter la richiesta ufficiale per l’acquisto del suo giovanissimo goleador Sebastiano Esposito. Gasperini, dunque, punta sull’attaccante napoletano classe 2002 che aveva stupito Conte nell’estate scorsa tanto da aggregarlo stabilmente alla formazione titolare dopo la lunga trafila delle giovanili. A quanto pare i bergamaschi, sempre attenti ai giovani di talento vogliono puntare su i lui per rinverdire il reparto avanzato.

Inter, mezza Serie A su Esposito: Parma, Verona, Fiorentina e Atalanta si contendono il classe 2002

A dir la verità non soltanto la Dea sarebbe in queste ore alla ricerca del numero trenta dell’Inter. Voci sempre più insistenti davano anche Parma, Verona e Fiorentina molto attente alle prestazioni di Esposito che in questa stagione ha collezionato undici presenze (per lo più da subentrante) mettendo a segno un gol.

Un prospetto che, se riuscirà a confermare quanto di buono fatto vedere con la rappresentativa giovanile, potrà davvero in futuro essere una dei punti fermi anche della Nazionale di Mancini, da tempo alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico. Intanto il piccolo gioiello di Castellamare di Stabia lascerà Carpeggiani per affidarsi alla scuderia del super agente, Pastorello. Che sia un indizio per un trasferimento ormai imminente?

L’Atalanta sogna di ripetere, a distanza di qualche anno, quello che già successe con l’altro baby nerazzurro, Andrea Pinamonti. Come per il bomber del Genoa infatti, le due squadre si potrebbero accordare per una cessione ma con l’inserimento di un diritto di recompra per i meneghini. Un tentativo per non perdere di vista il giocatore che, se confermerà le attese a Bergamo, potrebbe essere di nuovo riportato alla Pinetina con un piccolo esborso economico.

Come si diceva, rimangono forti sul giocatore anche Parma, Hellas e Fiorentina. Nel caso dei ducali si rinnoverebbe il bel connubio che finora ha visto la collaborazione tra i club con gli affari Bastoni, Dimarco (in passato) e Radu e Karamoh in questa stagione. L’Hellas è pronta a rilevare l’intero cartellino del giocatore inserendolo come contropartita nell’affare legato al difensore Kumbulla. La Fiorentina, invece, potrebbe indicare Esposito come possibile parziale contropartita per la cessione in nerazzurro di Federico Chiesa. In questo caso l’Inter sarebbe tenuta a pagare il cartellino del Viola “soltanto” una cinquantina di milioni.