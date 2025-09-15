Inter, un ex Napoli sondato prima di Chivu: a fermare tutto è stato Beppe Marotta

L’avvio di stagione dell’Inter ha lasciato più ombre che luci: due sconfitte nelle prime giornate e la batosta nel derby d’Italia contro la Juventus hanno acceso i riflettori sul progetto tecnico di Cristian Chivu. La panchina affidata all’ex difensore del Triplete, che pure conosce l’ambiente nerazzurro come pochi, non sta ancora convincendo.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.it, ne ha parlato: “Marotta conosce bene il calcio ed è una vecchia volpe del mestiere. Eppure commette i suoi errori. La domanda che ci poniamo da giugno: se il Parma fosse retrocesso, l’Inter avrebbe preso Chivu retrocesso in B? La risposta è no”.

INTER, L’ALLENATORE SCELTO DA AUSILIO ERA UN EX GIOCATORE DELLA SSC NAPOLI DI AURELIO DE LAURENTIIS: ROBERTO DE ZERBI

“Se vai a Londra da Fabregas e resta a Como significa che non hai appeal. Se prendi Chivu è perché ti fai trovare impreparato e non accetti l’alternativa che ti aveva proposto Ausilio. Piero chiude De Zerbi, Marotta prende Chivu. Chi è causa del suo male pianga se stesso. Marotta ha voluto mandare al macero l’Inter e dopo un finale indecente, come quello della scorsa stagione, tutto dovevi fare tranne le scommesse e gli azzardi”.