Inter, un riepilogo di tutti i prestiti dei giocatori nerazzurri. Chi sono i più talentuosi?

Sono almeno una decina o forse più, i calciatori dell’Inter che questa estate hanno lasciato la casa-base nerazzurra, per approdare a titolo temporaneo in altri club, sparsi per l’Europa. Chi per fare esperienza o chi per cercare riscatto dopo annate deludenti in maglia nerazzurra, ecco chi sono i calciatori che sono in prestito e un breve epilogo sull’andamento delle loro esperienze.

Partiamo da chi è diventato avversario dell’Inter in campionato. Il primo è un brillante talento classe 2005 argentino, Valentin Carboni, che ha segnato il suo primo goal in Serie A contro la Juventus, mentre nell’ultima partita contro il Frosinone messo a referto 1 goal e 2 assist. Occhio a questo argentino che Galliani ne ha parlato molto bene, e l’Inter potrebbe ben puntarci nel futuro. Altro talento cristallino, questa volta di nazionalità italiana è Gaetano Pio Oristanio, 21enne trequartista che aveva trovato la sua dimensione nel Cagliari di Ranieri dopo l’avvio di stagione discontinuo, e poteva essere il periodo del suo exploit vista la partenza in Coppa D’Africa di Luvumbo Zito; purtroppo ha subito una brutta frattura al piede, che potrebbe tenerlo fuori dai campi per tanto tempo.

Rimanendo in Italia, ma spostandoci nella serie cadetta, abbiamo Franco Carboni, fratello di Valentin. Classe 2003 era in prestito col fratello in Monza, ma ha giocato pochissimo e quindi verrà mandato in prestito alla Ternana in questa sessione gennaio. Troverà come suo compagno di squadra Brazao, portiere brasiliano classe 2000, che non ha ancora visto il campo quest’anno con i rosso-verdi; in realtà l’estremo difensore non è mai riuscito a giocare (se non per spezzoni) nelle varie esperienze in prestito da quando è sotto contratto con l’Inter. Il contratto scadrà in estate: le parti si saluteranno molto probabilmente. Altro nome di proprietà interista in Serie B è Alessandro Fontarosa, difensore classe 2003. Alla prima esperienza tra i professionisti, con il Cosenza, ha collezionato fino a questo momento 14 presenze, di cui otto da titolare; è un profilo ritenuto interessante in prospettiva. Spostandoci in casa Sampdoria, ci sono due calciatori in prestito: il primo è Sebastiano Esposito, che dopo aver girato tantissimi prestiti tra Svizzerra, Belgio e altre squadre di Serie B, sembra aver trovato finalmente continuità e dimensione con il mister Andrea Pirlo. 5 goal e 3 assist in queste 15 presenze, ora si è fermato per un lieve infortunio. L’altro profilo è Filip Stankovic, figlio d’arte di Dejan, ma di ruolo portiere. Ha affrontato una stagione di alti e bassi, ma la sua pagella mostra un costante percorso di crescita. Con diciotto partite disputate, ha incassato 24 reti, mantenendo la porta inviolata solo in quattro occasioni. I nerazzurri continuano ad osservarlo visto che hanno l’opzione di controriscatto. Infine sempre in casa Esposito c’è Federico Pio, attaccante in prestito allo Spezia. È giovanissimo, come Carboni: classe 2005. Ha le stigmate del predestinato. In Serie B, con lo Spezia, sta giocando con continuità: 11 presenze da titolare in 19 giornate, due gol segnati. L’attaccante può diventare tutto del club ligure con possibilità di controriscatto per l’Inter: a Milano il pensiero è che possa essere uno su cui puntare.

Spostandoci verso l’estero, più in particolare la Svizzera, divenuto un paese di transizione per i giovani talenti italiani (vedi Calafiori, Gnonto, o lo stesso Esposito con meno fortune), c’è Mattia Zanotti, considerato il nuovo “Dimarco” anche se gioca nella fascia opposta. La speranza è quella di ripercorrere il percorso dell’esterno neroazzurro. Dopo la crescita nel vivaio, ora è in prestito al San Gallo, diventando una vera e propria colonna portante della difesa del club svizzero (e anche dell’Italia under-21), con uno score di 2 assist e un 1 goal. Muovendoci ai confini della Svizzera, arriviamo in Francia: in Ligue 1 milita Correa; il tucu sta deludendo anche col Marsiglia di Gattuso, alle prese con le solite noie muscolari e discontinuità. Per questo motivo, l’Inter potrebbe ritrovarselo in rosa e cercargli una nuova sistemazione per questa estate. Altro giocatore militante in territorio transalpino è Martin Satriano, che cerca fortune nuovamente al Brest, dopo la deludente esperienza all’Empoli.

In Belgio c’è Vanheusden, che potrebbe finalmente aver trovato un po’ di pace. Dopo essere stato martoriato dagli infortuni nelle scorse stagioni, sta vivendo un’ottima stagione con lo Standard Liegi. Il treno Inter pare essere passato, ma il club nerazzurro spera di ricavare qualcosa dalla sua ascesa. Lo Standard ha un’opzione per il riscatto e l’Inter spera di guadagnarci.

Infine concludiamo con Radu, non ben ricordato dai tifosi interisti per quell’errore col Bologna nel 2022, che consegnò lo scudetto al Milan. Il portiere rumeno che ha cambiato tantissime maglie in questi anni, si è trasferito in Premier League, alla corte del Bournemouth, con il quale è sceso solo due volte in campo.