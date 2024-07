Inter, Vanheusden torna in Belgio?

Zinho Vanheusden è in procinto di lasciare nuovamente l’Inter, questa volta per tornare nel campionato belga

Il 24enne difensore centrale, che ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026 e sembrerebbe sia destinato a trasferirsi in prestito al Mechelen. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ex capitano dello Standard Liegi ha già completato le visite mediche per il club belga e mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale del suo trasferimento in prestito dall’Inter.

Secondo le indiscrezioni, il Mechelen avrebbe negoziato con l’Inter anche un’opzione d’acquisto. La valutazione più alta di Vanheusden risale al 2021, quando l’Inter lo ha riscattato dallo Standard Liegi per 16 milioni di euro. Questa cifra serve come punto di riferimento per capire le condizioni in cui l’Inter potrebbe essere disposta a venderlo e l’impatto sul bilancio.

Trattativa economicamente vantaggiosa?

Al 30 giugno 2024, il costo residuo del suo contratto era di poco inferiore ai 6 milioni di euro. Con il contratto in essere fino al 30 giugno 2026 e uno stipendio annuo lordo di soli 185.000 euro, l’impatto annuale sul bilancio dell’Inter è di circa 3,15 milioni di euro.

La domanda fondamentale è se questa cifra sarà sufficiente a evitare una minusvalenza per l’Inter. Il club vorrà strutturare l’affare in modo da bilanciare i propri interessi finanziari con lo sviluppo della carriera di Vanheusden. Possibile vi sarà una clausola sulla possibile rivendita se il calciatore verrà ceduto a titolo definitivo, con l’Inter che vuole ricavare più soldi possibile per lui. Sembrava potesse diventare un astro nascente per il calcio europeo, ma per ora è tutto rimandato.