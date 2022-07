Inter, Vecino sempre più lontano dai piani di Inzaghi: aperta la strada della Ligue 1

L'operazione potrebbe concludersi a costo zero

L’Inter si prepara a comporre la rosa guidata da Simone Inzaghi in vista della prossima stagione 2022-2023. Sotto questo aspetto, sembra che Matías Vecino (30 anni) non faccia parte dei piani del club lombardo.

Il centrocampista, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, sarebbe entrato nel mirino di Valencia e Lazio per lasciare per sempre il Giuseppe Meazza. Ma non è finita qui.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio ci sarebbe per lui anche un’opportunità in Ligue 1 da parte dell‘Olympique Marseille, che ha infatti dimostrato di voler suggellare a costo zero quest’operazione.

I rinforzi a centrocampo urgono, e l’uruguaiano potrebbe rivelarsi l’arma decisiva. Vecino, ex Fiorentina ed Empoli, sta studiando tutte le varie opzioni possibili, ma quella francese potrebbe essere un’ottima opportunità.

Vedremo, dunque, cosa ci riserveranno le prossime settimane in termini di sviluppi sulle operazioni in entrata ed uscita.