Inter, Ventola suggerisce Pjanic a Marotta: “E’ l’uomo ideale per Conte”

Anche se mancano settimane all’inizio del prossimo calciomercato, la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta è già al lavoro per quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita.

Il doppio futuro impegno Champions/Serie A saranno competizioni alle quali la società non potrà non farsi trovare preparata, e dunque urge pensare ad inserire in squadra riserve di spessore, così da garantire un solido ricambio.

Ebbene ad esprimersi su quelle che per il protagonista in questione sarebbero le perfette strategie di mercato per costruire un’Inter ancor più degna di nota è stato Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, che ha parlato alla BoboTv.

Il calciatore in particolare ha detto la sua nominando Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona e secondo lui uomo perfetto per i nerazzurri, sia per caratteristiche tecniche che per esperienza.

“Andresti ad ampliare una rosa che deve fare la Champions, aggiungeresti qualità. Poi gestisci titolari e riserve, magari avere Pjanic e Brozovic nello stesso ruolo da potere alternare…”.