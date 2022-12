Inter verso la partita con il Napoli: due giocatori a rischio

Per la partita con i partenopei l’Inter potrebbe ritrovarsi senza due giocatori importanti che salterebbero il big match

Per la partita contro il Napoli l’Inter potrebbe ritrovarsi senza due giocatori importantissimi, che sono reduci dal mondiale in Qatar. I due giocatori in questione sono Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

L’argentino e il croato sono ancora in dubbio per la sfida con gli azzurri, che potrebbe definire una stagione intera. I partenopei viaggiano a mille e i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per rialzarsi in classifica. I due calciatori verranno valutati giorno per giorno, con grossi dubbi per loro due.

Chi potrebbe saltare

A saltare la partita con il Napoli non saranno di certo Edin Dzeko e Romelu Lukaku, con il belga che resta comunque tra gli osservati. I due saranno quasi sicuramente della partita, salvo clamorosi colpi di scena, e potranno essere tra gli arruolabili per Simone Inzaghi.

Intanto, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic continueranno ad essere monitorati. I due sono attesi rispettivamente venerdì e giovedì alla Pinetina dove verranno valutate le loro condizioni. Secondo la Gazzetta dello sport, intanto, l’argentino “a Milano ha trovato la dimensione ideale, in termini di vita e di lavoro. All’Inter sta bene e si sente bene. E non vede davanti a sé un motivo per cambiare indirizzo. Neppure di fronte alle voci delle ultime settimane, di fronte alle quali ha ribadito il suo pensiero alla società. Non sarà mai lui a chiedere all’Inter di andare via. Non forzerà mai la mano, per intendersi, come accaduto in passato con Lukaku e Hakimi”.