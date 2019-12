Inter, vietato fallire per chiudere l’anno in testa, ma chi andrà in campo?

Con lo scontro contro il Genoa di domani pomeriggio calerà il sipario sull’anno solare dell’Inter. Al di là di ogni riflessione sulle tante trasformazioni che hanno riguardato il club, il 2019 verrà sicuramente ricordato per il cambio ai vertici della società (Marotta) e alla guida del team (Conte). Un anno che potrebbe concludersi con la più classica delle ciliegine qualora dovesse arrivare la vittoria numero tredici e il ritorno in vetta alla classifica di Serie A.

Il match di San Siro però non sarà esente da grattacapi considerati i tanti assenti nella squadra nerazzurra. Conte avrà il suo bel da fare per mettere in campo una formazione che gli possa garantire un certo livello di prestazione. La panchina non è certo lunga come quella della rivale piemontese e qualche soluzione potrebbe esser dettata più dall’emergenza che da volute scelte tecniche.

Come si schiererà l’Inter?

IN DIFESA C’E’ BASTONI – Pacchetto difensivo privo di Godin, ancora sotto osservazione per i ben noti problemi muscolari che affliggono l’ex Atletico. Al suo posto scenderà in campo il giovane Bastoni alla sua ottava presenza stagionale. Handanovic, Skriniar e De Vrij completeranno il reparto. Attenzione alla condizione disciplinare dello slovacco. Un’ammonizione contro il “Grifone” e dovrà guardare da casa il big match dell’Epifania contro il Napoli.

CONTATI IN MEZZO – I guai più grossi saranno a centrocampo. Sensi, Gagliardini, Asamoah e Borja Valero questa settimana hanno lavorato a parte. Lo spagnolo sicuramente sarà della gara mentre per gli altri è più probabile un impiego magari a partita in corso. Brozovic squalificato e Barella alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio sono gli altri assenti. Verosimilmente il reparto vedrà quindi la presenza di Biraghi e uno tra Lazaro e Candreva sugli esterni. Al centro agiranno Borja Valero, Vecino e il baby Agoumè.

POLITANO O BABY ESPOSITO? – Scelte obbligate o quasi anche in avanti. La squalifica di Lautaro Martinez pesa come un macigno sulle intenzioni tattiche di Conte. Sanchez non è ancora al meglio e dunque, chi sarà ad affiancare il belga Lukaku contro la retroguardia rossoblu? La risposta sta tutta in chi, tra Politano e il giovane Esposito, riuscirà a convincere di più l’allenatore nelle ultimissime battute dell’allenamento di rifinitura.