Inter, Vocalelli ne è sicuro: “La risalita delle milanesi parte dal mercato”

Una stagione strana per le due regine di Milano. Se da un lato, entrambe sono ai quarti di finale di Champions League, dall’altra parte, in Serie A stentano a decollare. Certamente entrambe sono al 3° e 4° posto, ma bisogna considerare che sono a -21 e a -23 punti dalla capolista, con Juve (nonostante la penalizzazione), Atalanta e Roma alle calcagne, pronte a combattere fino alla fine per un posto in Champions.

Inter e Milan vivono queste altalene di emozioni, in particolare dopo la sosta invernale. I rossoneri hanno perso due derby, compresa la Supercoppa ed eliminati precocemente dalla Coppa Italia. I nerazzurri invece, ha coperto i successi con i cugini e la semifinale nella Coppa nazionale, con brutti stop in campionato contro squadre di medio -bassa classifica (Spezia, Empoli, Monza, Sampdoria).

Ecco perché, qualunque sia il finale di questa stagione, entrambe vorranno ripartire dal prossimo mercato, per essere competitivi in tutti i tornei.

Ne ha parlato a tal proposito il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Inter e Milan e della via da seguire per tornare a essere competitivi nella prossima annata. Un po’ come fatto dal Napoli nella scorsa estate, Spalletti e Giuntoli hanno rivoluzionato la squadra aumentando la competitività