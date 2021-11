Inter, voci confermate per Julian Alvarez: sul giocatore una clausola da 20 milioni di euro

Nei prossimi giorni Baccin dovrebbe volare in Sudamerica anche per avere un contatto con l'entourage del giocatore

Dopo la vittoria contro il Napoli, l’Inter ha ripreso fiducia per tornare a macinare punti per tentare di conquistare il secondo scudetto di fila. Ma mentre per i giocatori la testa è al campo, per la dirigenza la priorità è il mercato.

Ebbene anche il quotidiano d’informazione sportiva Tuttosport ha confermato in una recente edizione l’interesse di Marotta per Julian Alvarez, il noto attaccante in forza al River Plate.

Secondo il quotidiano nei prossimi giorni il vice direttore sportivo Baccin dovrebbe recarsi in Sudamerica e tra le altre cose provare anche ad avere un contatto con l’entourage del giocatore.

Un problema, tuttavia, potrebbe presentarsi sull’aspetto economico. Sull’argentino, infatti, c’è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, che potrebbe rappresentare un problema non da poco per la casse nerazzurre.

Tutto sta nel capire se la dirigenza sarà disposta a versare tale cifra per accaparrarsi il giocatore, non dimenticandoci che il mister Simone Inzaghi ormai da tempo aveva avanzato una particolare preferenza su di lui.