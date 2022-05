Inter, voci dall’Argentina insistenti: per Dybala c’è la prima offerta dell’Inter

Una volta archiviato il finale di stagione un po’ deludente, i nerazzurri sono adesso decisi a mettere a segno un’eccellente sessione di mercato, per rendere la rosa ancor più competitiva in vista del prossimo anno.

Ebbene Beppe Marotta si è un po’ sbottonato sulla speranza che Dybala arrivi all’Inter. Il giocatore è da tempo corteggiato dalla dirigenza, ma una vera e propria offerta ancora non era arrivata.

In Argentina intanto parlano di una prima offerta, formale, che il club nerazzurro avrebbe fatto per il giocatore che non ha rinnovato con la Juventus. E arriverebbe a parametro zero.