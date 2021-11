Inter, voci dall’Austria per Adeyemi: “Interesse vivo, Marotta potrebbe tentare il colpo”

L’Inter di Simone Inzaghi continua il suo intricato percorso in campionato alternando prestazioni più positive ad altre meno convincenti, ma una cosa è certa: la dirigenza con la testa è già al mercato.

Non è un segreto che il mister abbia dato indicazioni a Marotta ed il suo staff per eventuali futuri innesti, soprattutto per quelle sezioni della rosa che più lo richiedono, come ad esempio l’attacco.

Ebbene una delle voci più insistenti degli ultimi giorni riguarda Karim Adeyemi, del Salisburgo, giocatore che per caratteristiche tecniche è molto assimilabile a Dusan Vlahovic della Fiorentina.

L’Inter tre settimane fa ha incontrato i suoi agenti a Milano, anche se non c’è ancora una vera e propria trattativa dato che già varie big d’Europa si sono fatte avanti qualche tempo fa, come il Barcellona.

Altra concorrente è il Dortmund, che resta avvantaggiata rispetto all’Inter. Ma il club nerazzurro ha sondato la situazione e se non dovessero chiudere altri club in fretta, a quel punto potrebbe inserirsi.