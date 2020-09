Inter, Zanetti blinda Lautaro: “Impossibile vederlo altrove” e su James Rodriguez…

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, si confessa a Caracoltv.com emittente radiotelevisiva colombiana e le sue riflessioni di sicuro faranno felici milioni di tifosi in giro per il mondo. Stimolato a dire la sua sul gioiello della formazione, Lautaro Martinez, il dirigente risponde sicuro: “Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità di vederlo in un’altra squadra”. La dichiarazione chiude, dunque, ad ogni possibilità di trasferimento.

L’intervista vira subito sul calciomercato che inevitabilmente vedrà i nerazzurri grandi protagonisti. A tal proposito l’ex bandiera dell’Inter chiosa: “ Analizzeremo bene i giocatori da portare all’Inter. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani”.

L’affermazione verrà sicuramente accolta con entusiasmo da tutto l’ambiente interista che spera di tornare al successo dopo aver sfiorato già in questa stagione il doppio colpo. Arrivare in finale di Europa League e a un solo punto dalla conquista dello scudetto fornirà le basi per future gioie. Conte è un uomo esigente e la società lo sa benissimo. Il calciomercato in entrata dovrà essere il trampolino per innalzare il livello del team e sbaragliare la concorrenza in Italia e in Europa.

L’emittente colombiana non poteva esimersi dal domandare dei rumor che per molto tempo hanno voluto l’Inter alla ricerca del talento sudamericano James Rodriguez. L’ex stella di Bayern Monaco e Real Madrid solo nelle ultime ore è riuscita a trovare l’accordo con l’Everton di Ancelotti ma per alcuni tempi era stato accostato anche ai nerazzurri. A riguardo la risposta di Zanetti è stata netta.

“James Rodriguez è un grande giocatore” – afferma l’argentino – “ma non abbiamo mai avuto l’idea acquistarlo. Ha molte qualità e sono sicuro che farà molto bene all’Everton. Le ultime battute sono ovviamente per il rapporto che sul terreno di gioco ha spesso unito il destino del l’ex numero quattro a quello di altri atleti colombiani. “Il football colombiano è molto rispettato a livello mondiale, avete grandi giocatori. Ricordo belle gare contro la Colombia. E’ stata sempre una Nazionale a cui piaceva giocare bene al calcio, con una sua filosofia e dava filo da torcere. Ho grandi ricordi dei giocatori della Colombia“, conclude Zanetti.