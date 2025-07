Interesse dalla Premier League per Zambo Aguissa: la reazione del Napoli

Secondo indiscrezioni riportate dal giornalista Fabrizio Romano, un club inglese, recentemente promosso in Premier League, avrebbe compiuto dei passi concreti per assicurarsi le prestazioni del giocatore del Napoli. Stiamo parlando del Sunderland che si sta interessando a Frank Zambo Anguissa. In particolare, mercoledì scorso, la società britannica avrebbe contattato direttamente l’agente del calciatore per avviare una trattativa.

Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi elementi chiave. Antonio Conte ha chiesto di avere a disposizione gran parte della rosa definitiva entro l’inizio della preparazione estiva, e Anguissa rappresenta un tassello fondamentale nel suo progetto tecnico.

Proprio per scongiurare una partenza inattesa, il Napoli ha già avanzato una proposta di rinnovo contrattuale a Frank Zambo Anguissa. L’offerta prevederebbe un prolungamento del contratto fino al 2028, segno della grande fiducia che la società nutre nei confronti del giocatore. Anche lo stesso Anguissa sembra orientato a rimanere, considerando il suo imminente arrivo a Dimaro insieme al resto della squadra.

Il tecnico Antonio Conte considera il camerunense una pedina insostituibile per il centrocampo azzurro. La sua esperienza, la sua fisicità e la sua capacità di recuperare palloni saranno elementi centrali nel nuovo assetto tattico che l’ex CT della Nazionale italiana intende costruire. Il Napoli, quindi, sembra intenzionato a respingere ogni assalto proveniente dall’Inghilterra.

In conclusione, salvo colpi di scena, Frank Zambo Anguissa continuerà a vestire la maglia azzurra anche nella prossima stagione. Il Napoli ha fatto sapere di voler puntare forte su di lui, blindandolo con un nuovo contratto e affidandogli un ruolo da protagonista. Il Sunderland dovrà quindi rivolgere altrove le sue attenzioni per rinforzare la mediana.