Interesse del Napoli per un attaccante della Premier League

Il Napoli si è recentemente interessato al un attaccante della Premier League. Antonio Conte avrebbe bisogno di un rinforzo del reparto offensivo e si è pensato a Nicolas Jackson del Chelsea, ma la trattativa sembra essersi subito arenata a causa delle elevate richieste economiche del club londinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza partenopea avrebbe fatto un sondaggio per valutare la possibilità di ingaggiare il giocatore, ma la cifra richiesta per il suo cartellino ha scoraggiato qualsiasi ulteriore passo concreto.

Il Chelsea, infatti, non sarebbe disposto a trattare formule di trasferimento diverse dalla cessione definitiva e avrebbe fissato il prezzo di Jackson a ben 50 milioni di euro. Una somma considerata fuori mercato non solo dal Napoli, ma anche da altre squadre italiane come Milan e Juventus, che avevano mostrato un certo interesse per il talento africano. Questo approccio intransigente del club inglese ha di fatto bloccato ogni possibilità di trattativa con le società di Serie A.

Il futuro dell’attaccante potrebbe quindi restare in Premier League, dove l’Arsenal sembra aver messo gli occhi su di lui. I Gunners avrebbero maggiore disponibilità economica e potrebbero soddisfare le richieste del Chelsea. Inoltre, pare che il club londinese sia disposto a cedere Jackson anche per motivi disciplinari, legati a un comportamento non adeguato durante il recente Mondiale per Club.

La situazione attuale lascia intendere che, salvo colpi di scena, il giocatore non arriverà in Italia. Le condizioni economiche poste dal Chelsea non sono compatibili con le possibilità dei club italiani, che dovranno necessariamente virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo.

In conclusione, Nicolas Jackson sembra destinato a proseguire la sua carriera lontano dalla Serie A. Il Napoli, così come le altre squadre italiane interessate, dovrà rinunciare all’idea di ingaggiarlo, almeno alle cifre attualmente richieste. Resta da capire se nelle prossime settimane il Chelsea ammorbidirà la propria posizione o se il giocatore troverà una nuova squadra tra le big del calcio inglese.