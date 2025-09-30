martedì, Settembre 30, 2025
Interesse del Napoli per un calciatore del Manchester City

Di Walter Molino
Tra i nomi che circolano in queste settimane per il mercato del Napoli, spunta quello di Matheus Nunes, centrocampista del Manchester City. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe già avuto un colloquio con Jorge Mendes, noto procuratore del calciatore portoghese. L’interesse del club partenopeo è concreto e la versatilità del giocatore rappresenta un profilo particolarmente appetibile, visto che Nunes può ricoprire più ruoli, dal centrocampo fino al terzino destro.

Il percorso di Matheus Nunes è stato caratterizzato da una crescita graduale e costante. Dopo gli esordi nell’Estoril, squadra portoghese in cui si mette in luce già dal 2018, il centrocampista approda allo Sporting Lisbona nel gennaio 2019. Nella capitale, trova l’ambiente ideale per maturare e farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Con la maglia biancoverde vince sia il campionato che la coppa portoghese nella stagione 2020/2021, contribuendo in maniera decisiva ai successi della squadra.

Il talento di Nunes non passa inosservato e ben presto riceve il riconoscimento di essere inserito nel Team of the Season della Primeira Liga 2021/2022. Un traguardo che certifica le sue qualità e lo proietta verso il grande salto nel calcio inglese. Nell’estate del 2022 arriva infatti la chiamata del Wolverhampton Wanderers, club che gli consente di confrontarsi con la Premier League e di mettere in mostra le sue doti in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Le buone prestazioni attirano l’attenzione di Pep Guardiola, che nell’estate 2023 decide di portarlo al Manchester City. I Citizens lo acquistano con un contratto di cinque anni, dimostrando grande fiducia nel suo potenziale. Inserirsi in una squadra ricca di campioni non è semplice, ma Nunes ha già mostrato di possedere caratteristiche tecniche e fisiche utili al gioco del tecnico catalano. La sua capacità di interpretare più ruoli lo rende un jolly prezioso.

Ora il Napoli, reduce da stagioni in cui la competitività della rosa è stata fondamentale, sembra intenzionato a sondare la possibilità di inserirlo nel proprio organico. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Nunes potrebbe portare qualità, dinamismo e duttilità tattica alla squadra azzurra.

Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
