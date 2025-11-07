Interesse del Napoli per un giovane talento della Liga spagnola

È notizia delle ultime ore l’interesse del Napoli per uno dei giovani emergenti della Liga Spagnola, in particolare del Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, uno dei nomi finiti nei piani della dirigenza partenopea è quello di Marc Casadó, centrocampista di 22 anni del Barcellona.

Il Barça sarebbe disposto a valutare la sua cessione per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, aprendo così le porte a un possibile affare nel mercato invernale. Il giovane spagnolo, cresciuto nella Masia interessa però anche a diversi club europei, tra cui Arsenal, Chelsea e, appunto, Napoli.

Per il Napoli, l’interesse verso Casadó rappresenta una strategia di investimento sul futuro, ma anche un’operazione utile nell’immediato. In vista della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, la società azzurra cerca un profilo giovane, dinamico e con intelligenza tattica. Casadó risponde perfettamente a queste caratteristiche: è un centrocampista con ottima visione di gioco, grande disciplina posizionale e capacità di recupero palla, qualità che si sposano bene con il gioco tecnico e verticale del Napoli.

Il club partenopeo, tuttavia, dovrà muoversi rapidamente. Arsenal e Chelsea hanno già manifestato apertamente il loro interesse, e potrebbero presentare offerte concrete a gennaio. L’Arsenal vede in Casadó un’alternativa a Zubimendi per rinforzare la rotazione in Premier League, mentre il Chelsea continua la propria politica di ringiovanimento della rosa, puntando su profili promettenti come quello del catalano.

Casadó potrebbe inserirsi gradualmente nel sistema di gioco del Napoli, alternandosi con Lobotka e Gilmour offrendo soluzioni diverse in fase di costruzione. Inoltre, Napoli rappresenterebbe per lui un trampolino ideale: un ambiente competitivo ma anche familiare, dove i giovani talenti stranieri hanno spesso trovato spazio e fiducia.

Il futuro di Marc Casadó resta dunque aperto, ma il Napoli sembra intenzionato a provarci seriamente. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, gli azzurri si assicurerebbero un centrocampista moderno e intelligente, capace di crescere nel tempo e diventare un punto di riferimento del centrocampo partenopeo. La prossima finestra di mercato potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura per il talento del Barcellona — e, chissà, di una nuova scommessa vinta per il Napoli.