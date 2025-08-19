Interesse del Napoli per un nome nuovo in attacco: è un giovane americano

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, per il Napoli è partita la disperata rincorsa all’acquisto di un altro attaccante per poter affiancare il nuovo arrivato Lorenzo Lucca almeno in questa prima fase di campionato, probabilmente fino a dicembre. Sono tanti i nomi che stanno circolando, da Zirkzee a Hojlund, per passare all’ovvio nome di Lookman, ma per ora siamo ancora lontani dall’avere la chiusura con il profilo giusto.

Un nome nuovo che è stato riportato dalla redazione di AreaNapoli.it è quello di Riccardo Pepi, si tratta di un attaccante di 22 anni attualmente al PSV. Il giovane attaccante statunitense non graverebbe sulla lista degli “over” del club partenopeo, caratteristica che ne rende più agevole l’inserimento nella rosa. Nella passata stagione Pepi ha realizzato 13 gol in Eredivisie, dimostrando le qualità che Antonio Conte potrebbe cercare per il suo sistema di gioco.

Originario di El Paso (Texas), Pepi è un’attaccante moderno: fisico (185 cm), abile nel gioco aereo, dotato di buona tecnica e capacità sia nel tiro potente che nel movimento senza palla. La sua completezza – gioco di sponda, fiuto del gol, agilità e intelligenza tattica – lo rende un attaccante interessante e versatile.

Il calciatore è legato al PSV Eindhoven con un contratto fino al 2028, segnale della stima del club nei suoi confronti. Inoltre, le ultime valutazioni di ricerca indicano una crescita del suo valore di mercato: da circa 11‑12 milioni di euro nel passato recente, il suo prezzo sarebbe salito fino a 16‑18 milioni, anche in ragione delle sue prestazioni convincenti.

Tuttavia, il PSV si dimostra molto restio a cederlo. Il club olandese ha già rifiutato una proposta formale del West Ham valutata intorno ai 25 milioni e si dice disposto a trattare solo in presenza di un’offerta molto alta, stimata in almeno 40 milioni di euro, ovvero circa il doppio del suo valore attuale.