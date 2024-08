Interesse per Folorunsho: oltre alla Lazio, anche club di Ligue1 puntano sul centrocampista del Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su X, non è solo la Lazio a essere interessata a Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli. Alcune squadre della Ligue1 avrebbero infatti manifestato il loro interesse per il giocatore.

Il Napoli, però, sarebbe intenzionato a cedere Folorunsho solo a titolo definitivo e avrebbe già respinto un’offerta della Lazio che prevedeva un prestito con diritto di riscatto. Nonostante ciò, la priorità del centrocampista al momento rimane un possibile trasferimento alla Lazio.

“Il Napoli chiede un accordo a titolo definitivo per cederlo e ha rifiutato la prima proposta della Lazio per un prestito con diritto di riscatto. La priorità di Folorunsho al momento è la Lazio”, scrive il giornalista.

Not only #Lazio: a #Ligue1’s club have shown interest in #Napoli’s midifielder Michael #Folorunsho. Napoli ask a permanent deal to sell him and have turned down first Lazio’s bid for a loan with the option to buy. Folorunsho’s priority currently is Lazio. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2024