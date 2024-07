Oggi vi portiamo alla scoperta di DUOVATT, un’azienda che si distingue nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Con oltre vent’anni di esperienza, Duowatt offre una gamma completa di prodotti fotovoltaici, come pannelli, inverter e batterie di accumulo. La loro missione è combinare qualità, innovazione e sostenibilità, garantendo sempre un servizio clienti di eccellenza. Preparatevi a conoscere meglio questa realtà italiana e il loro impegno verso un futuro più verde.

Ciao, puoi raccontarci un po’ della storia di Duowatt e come siete diventati un punto di riferimento nella distribuzione di materiale fotovoltaico in Italia?

“Duowatt è una società italiana specializzata nella distribuzione di materiale fotovoltaico e si è affermata come uno dei punti di riferimento nel settore in Italia. La nostra storia è caratterizzata da una crescita costante e da una strategia aziendale mirata all’innovazione, alla qualità e alla sostenibilità.

Fondata con l’obiettivo di fornire soluzioni energetiche sostenibili, Duowatt è nata in un periodo in cui l’energia solare stava iniziando a guadagnare terreno come valida alternativa ai combustibili fossili. Sin dall’inizio, abbiamo puntato su prodotti di alta qualità e su un servizio clienti eccellente, collaborando con produttori rinomati e selezionando materiali che garantissero efficienza e durata.

Con il passare degli anni, abbiamo ampliato il nostro catalogo di prodotti, includendo non solo i pannelli fotovoltaici, ma anche inverter, sistemi di accumulo e accessori per l’installazione. Abbiamo investito notevolmente in ricerca e sviluppo per rimanere all’avanguardia nel settore e offrire soluzioni innovative che rispondessero alle esigenze del mercato in evoluzione.

Un elemento chiave del nostro successo è stata la creazione di partnership strategiche con produttori di componenti fotovoltaici di alta qualità. Queste collaborazioni ci hanno permesso di mantenere un livello elevato di competitività e di offrire ai nostri clienti prodotti affidabili e all’avanguardia.

Abbiamo sempre posto grande enfasi sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale, promuovendo l’uso di energie rinnovabili e adottando pratiche aziendali sostenibili. Inoltre, siamo coinvolti in vari progetti di responsabilità sociale, contribuendo alla diffusione della cultura dell’energia pulita e sostenibile.

Uno degli aspetti che ci ha distinti è il forte impegno nel servizio clienti e nella formazione. Offriamo supporto tecnico e consulenza sia durante la fase di progettazione che di installazione degli impianti fotovoltaici. Organizziamo anche corsi di formazione per installatori e professionisti del settore, garantendo che siano sempre aggiornati sulle ultime tecnologie e normative.

Grazie alla nostra strategia orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità, abbiamo ricevuto vari riconoscimenti nel settore delle energie rinnovabili. Guardando al futuro, continuiamo a investire in nuove tecnologie e a espandere la nostra presenza sia in Italia che a livello internazionale, con l’obiettivo di contribuire sempre di più alla transizione energetica verso fonti rinnovabili.”

Quali sono i principali vantaggi che offrite ai vostri clienti nell’acquisto di materiale fotovoltaico all’ingrosso?

“Offriamo diversi vantaggi ai nostri clienti. Innanzitutto, selezioniamo solo materiali di alta qualità da produttori rinomati, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Grazie alla nostra rete di partnership e all’acquisto in grandi volumi, possiamo offrire prezzi competitivi. Disponiamo di un vasto catalogo di prodotti che copre tutte le esigenze di un impianto fotovoltaico, dalle componenti principali agli accessori.

Offriamo anche un eccellente supporto tecnico e consulenza durante tutte le fasi del progetto, dalla pre-vendita alla post-vendita. Organizziamo regolarmente corsi di formazione e aggiornamento per installatori e professionisti del settore, assicurando che siano sempre informati sulle ultime tecnologie e normative. Grazie a una rete logistica ben organizzata, garantiamo tempi di consegna rapidi e affidabili.

Siamo impegnati nella promozione di pratiche sostenibili e nell’adozione di energie rinnovabili, contribuendo positivamente alla responsabilità sociale d’impresa dei nostri clienti. Offriamo soluzioni su misura per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti e i nostri prodotti sono coperti da garanzie e certificazioni che assicurano conformità e durata.”

Siete gli unici distributori in Italia a offrire pannelli fotovoltaici rossi. Quali sono i principali vantaggi di questi pannelli e in quali contesti sono particolarmente utili?

“I pannelli fotovoltaici rossi rappresentano una soluzione innovativa e versatile, particolarmente adatta per contesti in cui l’estetica e l’integrazione architettonica sono cruciali. Sono ideali per tetti in tegole o coperture tradizionali, mantenendo l’estetica dell’edificio e del paesaggio circostante. Facilitano l’ottenimento delle autorizzazioni in aree con vincoli paesaggistici o nei centri storici.

Questi pannelli possono essere utilizzati in una varietà di contesti residenziali, commerciali e pubblici dove l’estetica è un fattore importante. Nonostante l’attenzione all’estetica, mantengono elevati standard di efficienza e durata. Migliorano l’appeal estetico dell’edificio, potenzialmente aumentando il valore di mercato.

Nei centri storici, dove gli edifici devono mantenere il loro carattere storico, i pannelli rossi possono essere installati senza alterare significativamente l’aspetto dell’edificio. Consentono l’adozione di tecnologie rinnovabili in contesti storici, contribuendo alla sostenibilità senza compromettere il patrimonio culturale.

I pannelli fotovoltaici rossi sono progettati per rispondere alle esigenze di installazione in aree con vincoli paesaggistici o nei centri storici, offrendo un’estetica armoniosa con l’ambiente circostante. Offriamo consulenza e supporto nella fase di progettazione, aiutando i clienti a scegliere i pannelli giusti e a posizionarli in modo che si integrino perfettamente con l’architettura esistente. I nostri pannelli sono certificati e conformi alle normative vigenti, facilitando il processo di approvazione da parte delle autorità locali.*

I pannelli fotovoltaici rossi rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra efficienza energetica e integrazione estetica, particolarmente in contesti dove l’aspetto visivo è fondamentale.”

È stato un vero piacere conoscere più da vicino la storia e la missione di Duowatt.

Grazie di cuore al team per aver condiviso con noi la loro esperienza e visione per un futuro energetico più sostenibile, fondamentale in vari ambiti in un contesto sempre più orientato verso pratiche sostenibili.

Continueremo a seguire con interesse le vostre innovazioni e il vostro impegno verso le energie rinnovabili.