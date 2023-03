Intervista a Ghoulam: “Giuntoli aveva visto un georgiano fenomenale”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli passato all’Angers, nel corso della trasmissione “Tutti Bravi dal Divano”, in onda su Dazn, ha raccontato un retroscena sull’esterno georgiano Kvaratskhelia. Il terzino sinistro è stato uno dei migliori difensori del Napoli ma nel suo momento migliore è stato fermato da un infortunio. Da lì un calvario durato anni che non lo ha mai riportato ad alti livelli.

Ecco le sue parole durante l’intervista: “Cristiano Giuntoli ad ottobre del 2021 mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale, ma costava troppo e dunque l’idea era far scendere il prezzo per prenderlo. Anche lo staff e il mister l’avevano già visto. C’era un report di Calzona, attuale allenatore della Slovacchia, che già mesi prima l’aveva adocchiato”.

Poi ha aggiunto ulteriori dichiarazioni sulle difficoltà di inserimento in Italia: “Ambientarsi nel campionato di Serie A è davvero molto difficile, anche mister Spalletti è stato bravo ad inserire Kvaratskhelia nel suo gioco e a dargli la giusta serenità e fiducia per esprimersi. Però già sette-otto mesi prima di comprarlo il Napoli era sicuro di lui e delle sue qualità e voleva comprarlo”, ha concluso il terzino algerino, in passato punto di forza del Napoli.

Ancora una volta il protagonista di un’intervista è stato Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro ha avuto occhio sin da subito per il talento georgiano. Kvara nel 2021 giocava nel Rubin Kazan, li si è fatto conoscere dal calcio europeo. In quell’anno anche la Juventus aveva fatto un sondaggio per lui ma il prezzo era troppo alto. Stesso ragionamento lo fece Giuntoli che poi lo ha comperato quest’anno dalla Dinamo Batumi per 10 milioni.

Kvaratskhelia in questa stagione ha giocato con la maglia azzurra ventinove partite. In questi match è riuscito a segnare tredici reti e ha fornire quindici assist. Numeri da capogiro per un calciatore che è al primo anno in Serie A.