Intervista a Gigi Perna sul Napoli: “Non vai mai oltre le aspettative. Lobotka mi piace molto!””

Sul momento difficile che sta attraversando il Napoli, abbiamo intervista l’intermediario internazionale Luigi Perna, che ci ha detta la sua in maniera sempre molto schietta.

Gigi, in settimana hai speso delle parole per alcuni calciatori del Napoli, da grande tifoso azzurro. Cosa puoi dirci per questo periodo buio?

Quello che sta accadendo nella società Napoli e un qualcosa di visibile, ci sono alcuni lati oscuri, ove nessuno sa cosa stia succedendo realmente.

Ma ciò non toglie che c’è una gerarchia irriconoscibile, sia sul piano tecnico che tattico.

Sai benissimo che sono uno dei pochi che dice le cose in maniera corretta, chiara e reale.

Parliamoci chiaro, il Napoli è sempre stata una società con un grande limite: quello di non andare oltre alle sue aspettative, sia nel mercato che nel campionato, per tanti motivi.

Secondo il mio reale parere, tra Giuntoli, Gattuso e la Proprietà, c’è qualcosa che non torna e penso che lo scopriremo presto.

De Laurentiis sicuramente sta sperando di trovare una squadra con maggiori accorgimenti e motivazioni perché né lui né i calciatori possono chiudere una stagione in Europa League senza aver nemmeno provato a vincerla.

Preciso una cosa, mi piace molto l’Europa League, ma il Napoli non può permettersi di non stare in Champions League per il suo grande valore societario, il peso di una grande città come Napoli e suoi meravigliosi tifosi.

Considero De Laurentiis uno tra gli imprenditori migliori in circolazione. Infatti il Napoli è una società con un bilancio in positivo.

Gigi secondo te, essendo un intermediario importante, con una buona base di conoscenza, gli acquisti sono stati giusti o sbagliati?

Bella domanda! Allora preciso il mio pensiero umile e onesto. Nessuna società al Mondo, nemmeno dove lavorano i migliori dirigenti, può dire di non aver mai commesso errori di valutazione e scelta di un calciatore.

Napoli è stata una delle società che ha speso milioni per tanti calciatori ma quei milioni potevano essere spesi per un unico, grande calciatore: Messi!

Ci sono stati tantissimi errori di valutazione, in tanti anni, ma anche errori della società a non saper gestire e valorizzare calciatori.

Ad esempio gravissimi errori, nel cedere calciatori come Vargas, Fernandez, El Kaddouri, Zapata, Diawara, Milik, Ounas, Vinicius e Allan!

Calciatori che oggi stanno facendo tutti bene. Allora la mia domanda sorge spontanea: di chi è l’errore? Della proprietà? Degli allenatori? Di chi?

Tutti a lavarsene le mani e parole, senza sapere che questi sono segnali di irresponsabilità.

Soldi buttati: se fossi stato un consulente di mercato del Napoli, come in qualsiasi società, monitoravo la vera crescita giovanile del vivaio puntando sui giovani, oggi dimenticati e sfruttati.

Tanto che da anni, per ignoranza e incompetenza, e soprattutto errori genitoriali, i giovani non avranno mai la fortuna per tantissimi motivi, che si conoscono!

Ultima domanda che voglio farti: cosa ne pensi di Lozano, Demme, Koulibaly, Elmas e soprattutto di Fabian Ruiz e Lobotka?

Per me sono grandissimi acquisti, due in particolare: Lozano e Ruiz. Sono calciatori importanti, calciatori di grande spessore. Hanno bisogno di un ambiente tranquillo, sereno e vincente.

Se vuoi sapere quale calciatore mi piace oltre loro è Lobotka: possono dire ciò che vogliono, è un ottimo calciatore. Ho visionato questo ragazzo, quando era al Nordsjaelland nel 2015 fino al Celta.

Se giocasse in una squadra dal gioco fluido, veloce, rapido e che gioca in contropiede, verrebbe valorizzato a tal punto da far venire un Top Club e strapparlo al Napoli.

Stesso discorso vale per Demme, Lozano, Ruiz ed Elmas!