Intervista a Mauro Casoni: innovazione e professionalità nella gestione degli affitti brevi

Oggi intervistiamo Mauro Casoni, titolare di Casa Casoni, azienda leader nella gestione degli affitti brevi nella Riviera del Conero, comprendendo località come Numana, Osimo e Camerano.

Casa Casoni offre numerosi vantaggi ai proprietari di immobili, garantendo una gestione completa e senza preoccupazioni.

Grazie alla loro esperienza e professionalità, gli immobili per affitti brevi e turistici sono sempre curati e tenuti in maniera impeccabile, senza pericolo di insolvenza e con la possibilità per i proprietari di avere il pieno controllo sulla disponibilità del proprio immobile.

Scopriamo insieme tutti i dettagli e i benefici di affidare la gestione dei propri immobili a Mauro Casoni.

Ci puoi raccontare in cosa consiste la vostra attività e come funziona il vostro modello di business?

“Ci occupiamo di gestire immobili di terzi per affitti turistici o comunque affitti per brevi periodi. Prendiamo in carico l’immobile e ci occupiamo di tutti gli aspetti legati all’attività. Preparazione dell’immobile (home staging, pulizie di fondo e allestimento della casa in modo da essere pronta ad accogliere ospiti), servizio fotografico e pubblicazione della struttura sui portali di settore.

Da lì in poi ci occupiamo di raccogliere le prenotazioni (rispondendo ai vari quesiti degli ospiti che possono arrivare via mail, telefono, WhatsApp o provenire dai portali quali booking.com, Airbnb etc.), accogliere gli ospiti ed assisterli durante tutta la durata del soggiorno, gestire il pagamento, essere presenti al check out per verificare che tutto sia in ordine.

Mensilmente poi ci occupiamo della gestione tributaria pagando la cedolare secca per conto dei proprietari per poi bonificare il resto al proprietario stesso, che si troverà come unica incombenza quella di incassare quanto ricavato dagli affitti.”

Questo modello di business non solo solleva i proprietari da ogni incombenza, ma assicura anche una gestione efficiente e sicura degli immobili.

Inoltre, l’immobile rimane sempre nella disponibilità del proprietario, che può richiederne l’uso in qualsiasi momento.

Potresti presentare brevemente la vostra azienda? Qual è la vostra missione e quali servizi offrite?

“Casa Casoni si occupa di affitti brevi, accogliendo sia chi viaggia per turismo sia chi lo fa per business. Sono partito da solo nel 2013 con una casa di famiglia, dopo una brutta esperienza con gli affitti tradizionali.

Oggi aiutiamo tanti proprietari a mettere a reddito i loro immobili con locazioni di breve durata, azzerando i rischi di insolvenza, massimizzando i ricavi e sollevando il proprietario da qualsiasi incombenza sia di carattere pratico (es. accoglienza ospiti, pulizie dell’immobile, manutenzioni) che di carattere burocratico (scia, comunicazioni a questura, Istat, Comune etc.).

Offriamo anche servizi di manutenzione e ristrutturazione degli immobili, inclusi spazi esterni come giardini e piscine.”

Casa Casoni offre quindi un servizio completo e senza preoccupazioni per i proprietari di immobili nella Riviera del Conero, splendida località della regione Marche.

Grazie alla loro esperienza, professionalità e attenzione ai dettagli, assicura che gli immobili siano sempre pronti ad accogliere ospiti per affitti brevi e turistici, garantendo al contempo la massimizzazione dei ricavi e l’azzeramento dei rischi di insolvenza per i proprietari.

Da quanto tempo operate nel settore della gestione degli immobili per affitti brevi e turistici, e quali sono stati i principali traguardi raggiunti dal 2013 ad oggi?

“Operiamo nella zona della Riviera del Conero dal 2013. Siamo partiti con un appartamento di famiglia a Osimo e siamo stati subito rapiti da questo mestiere che ti mette in contatto con persone di tutto il mondo e al contempo ti permette di aiutare le persone del luogo a ottenere il massimo dal proprio investimento.

Siamo cresciuti ogni anno senza alcuna promozione ma solo con il passaparola, fino ad arrivare a gestire 40 immobili in tre diversi Comuni. Non cerchiamo la quantità, ma ci teniamo a offrire un servizio della massima qualità possibile.

Questo ci ha portati al nostro primo obiettivo: crescere insieme ai proprietari che oggi ci danno piena fiducia, avendo potuto constatare la dedizione e la professionalità che mettiamo nel nostro lavoro e nel curare gli immobili come se fossero nostri.”

La crescita costante e il successo di Casa Casoni sono testimonianze della qualità del servizio offerto. La fiducia che i proprietari ripongono nell’azienda è il risultato di anni di dedizione e professionalità, che hanno portato a gestire con successo un numero sempre maggiore di immobili, mantenendo alti standard di qualità.

Quali sono i principali vantaggi per i proprietari che decidono di affidare i loro immobili a Casa Casoni?

“Il proprietario ha diversi vantaggi ad usufruire del nostro servizio anziché affittare in prima persona l’immobile in modo tradizionale. Nessun rischio di insolvenza: gli affitti vengono riscossi prima di consegnare le chiavi. Immobile sempre curato e manutenuto: oggi le recensioni sono il motore di questo settore, pertanto è nostro interesse che l’ospite, una volta uscito, non vada a scrivere su internet che qualcosa non ha funzionato o che l’immobile non era di suo gradimento.

Nessuna incombenza di carattere burocratico o fiscale: una volta acquisito l’immobile siamo noi a dover fare tutte le comunicazioni di legge a Comune, Questura e Regione.

Ci occupiamo inoltre di versare con F24, ogni mese, la cedolare secca per conto del proprietario, per cui il bonifico che inviamo al proprietario stesso sarà al netto di tutte le imposte e nessun altro costo o incombenza graverà sul proprietario.

Possibilità di guadagnare mentre l’immobile viene messo in vendita: anche nel caso in cui il proprietario intenda vendere l’immobile, possiamo gestire le visite di vendita, che verranno fissate nei giorni di cambio degli ospiti. In questo modo il proprietario, nel caso non riesca a vendere rapidamente l’immobile, potrà comunque guadagnare dagli affitti brevi e nel contempo la casa sarà sempre presentata nella sua veste più splendente.

Possibilità di godere del proprio immobile anche se dato in gestione per gli affitti brevi: nel caso tipico di una casa al mare, il proprietario potrebbe volerla usare durante le sue ferie. Nessun problema, basta che ci vengano comunicate le date e noi provvederemo a riservare la casa per il proprietario, proprio come facciamo per gli ospiti.”

Casa Casoni è quindi un punto di riferimento nel settore degli affitti brevi, offrendo un servizio completo e di alta qualità che solleva i proprietari da ogni preoccupazione.

Grazie alla loro esperienza, professionalità e dedizione, l’azienda continua a crescere e a guadagnare la fiducia di un numero sempre maggiore di clienti.

Ringraziamo Mauro Casoni per aver condiviso con noi la storia e i successi dell’attività, e auguriamo alla sua azienda un futuro di ulteriori successi e soddisfazioni.