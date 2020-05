Intervista a Paolo Ascierto: “Due date cruciali per il futuro di quest’estate “

In data 17 Maggio si svolge un’intervista a Paolo Ascierto. Il noto oncologo, dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, tiene a fare una dichiarazione riguardo la situazione attuale con il COVID-19.

DUE MOMENTI IMPORTANTI – Agli albori delle effettive riaperture di numerose attività, il professore campano interviene nel telegiornale locale, Televomero. La sua intenzione è incitare i cittadini alla prudenza.

«Il trend dei numeri è positivo già da una decina di giorni ma ci sono due momenti cruciali: dopo il 20 maggio, e agli inizi di giugno. Entrambi questi momenti risentiranno delle riaperture del 4 e del 18 maggio e a quel punto potremmo valutare in maniera migliore cosa fare questa estate. Rischio seconda ondata? Nella storia delle infezioni virali c’è una seconda ondata autunnale ma si conosce poco di questo virus e bisogna vedere i numeri. E’ comunque da tenere in conto la possibilità che ci possa essere».

LA TERAPIA CON IL TOCILIZUMAB – Infine, l’intervista a Paolo Ascierto prosegue, concentrandosi sui progressi effettuati.

«Il dato dell’uso del Tocilizumab è positivo, ci sono studi internazionali che daranno ulteriore validità al nostro dato. La terapia riduce la mortalità. L’ipotesi era misurare efficacia valutando il tasso di mortalità a un mese. Pazienti con una condizione grave che muoiono sono il 35%. Con l’uso di questo farmaco il dato scende al 22,4% per cui possiamo dire che riusciamo a salvare il 12% di vite in più. Gli effetti collaterali? Gli effetti collaterali sono minimi, il farmaco non crea molti problemi. Il farmaco è stato utilizzato anche su pazienti più giovani, addirittura su di un ragazzo del 1993 trattato al Cotugno anche se la fascia maggiore è degli over 55».