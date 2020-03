Intervista a Perna, intermediario e scopritore di talenti. Ce ne ha svelati in esclusiva

Il calciomercato in Brasile sta diventando una moda, ove è una delle Nazioni assieme all’Argentina, Colombia, Cile e altri paesi Sud Americani più battuta nell’osservazione di giovani promesse.

Da tempo che i due pilastri emergenti del Calcio con le loro conoscenze calcistiche e le loro intermediazioni importanti, hanno avuto ancora una volta l’occhio mirato nell’osservare due talenti di calibro Internazionale. Negli ultimi mesi tanti Top Club Professionistici sarebbero pronti ad avanzare per strappare i giovani Talenti dalle società Brasiliane laddove militano.

I due giovani intermediari ovvero Luigi Perna e Jihad Gharbi entrambi ventinovenni, sono magneti nell’osservare giovani promesse del Calcio, si nota dalla loro passione per un lavoro da loro amato.

Nei mesi tra febbraio e Aprile dell’anno scorso, hanno messo gli occhi su i due Talenti Brasiliani ovvero Kaio Jorge Pinto Ramos della società Professionistica Brasiliana Santos de Futebol club e Jorge, calciatore classe 2002, ruolo attaccante destro di movimento, anche se per Perna e Gharbi può essere impiegato sulle fasce, trequartista ed anche come seconda punta.

Calciatore molto agile ed elegante nelle movenze, un dribbling esaltante, astuto, intelligente, dotato di un tiro molto preciso e sa rendersi utile nell’effettuare sponde per i suoi compagni di squadra.

Talles Magno Bacelar Martins, invece, milita nella società Professionistica Brasiliana del Vasco da Gama.

Magno anche lui un classe 2002, attaccante che può giocare sia da centravanti sia sulle corsie laterali. Dotato di un’ottima progressione palla al piede e di buona tecnica di base, con grande intuito nel servire i suoi compagni liberi e portarli al gol. Magno viene paragonato al connazionale Gabriel Jesus da Perna e Gharbi. Secondo diversi rumor, sarebbero seguiti da diversi top club italiani, francesi, spagnoli e tedeschi.

Abbiamo intervistato uno dei due Intermediari ovvero Luigi Perna, che risponde alle nostre domande:

▪Luigi, come siete arrivati a questi due Talenti laddove in questi giorni e ore, si sta parlando tanto di Kaio Jorge e Talles Magno, cosa puoi dirci di più?

Voglio precisare una cosa, forse quella più importante, ove io e il mio socio collaboratore Gharbi lavoriamo seriamente h24 senza fermarci. Se riposiamo giusto quelle 5/6 ore al giorno e tanto, soprattutto adesso che fra poco incomincia il Calciomercato, ovviamente sperando che passa questo allarme del Virus.

Ti rispondo alla domanda. Siamo arrivati a loro grazie ai nostri fiuti ad osservare ogni millesimo di secondo talenti da tutto il mondo ed anche un grazie ai nostri collaborati più fidati in circolazione!

▪Siete in corsa da Febbraio/Aprile del 2019 su questi calciatori ovviamente per proporli alle società più importanti: quale futuro aspetti per loro?

Noi siamo in corsa da all’inizio dell’anno 2019, dopo una ricca osservazione nel settore giovanile per entrambi dalle attuali società che militano. Stiamo ovviamente lavorando con estrema cautela ovviamente, senza passi errati, per portarli in Club Importanti per il futuro della loro crescita sicuramente esponenziale. Purtroppo dal mese di Settembre, per tanti che non lo sapevano, si stava parlando di questa epidemia che stava circolazione in Asia ovvero in Cina.

Purtroppo con l’aggravante di questa situazione invasa anche in Italia e altre zone del Mondo, siamo costretti a fare un passettino indietro finché che non si stabilizza la cosa per continuare il nostro grande lavoro!

▪Cosa dobbiamo aspettarci da te e il tuo socio collaboratore in futuro? E soprattutto quante sorprese?

Raffaele in verità!? Siamo sinceri e onesti, come piace essere, nulla si può pronosticare, la sicurezza neanche, ma l’unica cosa che posso dirti che siamo due ragazzi con tanta voglia di fare le cose fatte bene e non rozze! Quindi noi continuiamo a fare il nostro lavoro, sicuramente le sorprese verranno a lavoro compiuto con ottima conoscenza e capacità.

▪Giustissimo, allora ti chiedo, altri obiettivi in vista? Puoi dirci qualche nome?

No, non posso dire nulla perché lavoriamo con la massima riservatezza e con la massima concretezza e concentrazione. Ma una cosa voglio dirti, speriamo solamente che il calcio in Italia cambi sul serio e soprattutto la Fifa e la Federazione italiana faccia qualcosa per tantissimi giovani promettenti che sono stati svalutati e valutati all’estero oppure gettati in piccole categorie di serie minori. Un esempio in particolare?

Tu hai scritto un qualcosa di importante tempo fa, per il nostro gioiello Fahd El Bahja, un calciatore veramente forte, molto corteggiato dalle big asiatiche ove attualmente gioca a Dubai, e fanno veramente la fila per accaparrarsi un talento ex settore giovanile del PSG. Quindi una domanda te la fai, e allo stesso tempo, ti dai una risposta!