Intervista ad Alessia Marcuzzi: “Il mio difetto…”

Uno dei volti noti della TV italiana è certamente Alessia Marcuzzi. L’abbiamo vista condurre L’Isola dei Famosi, Le Iene, Grande Fratello e tanti altri programmi. A partire dal 2023, la Marcuzzi farà uno storico passaggio a Rai 2, conducendo il programma Boomerissima.

Prima di questo evento, la modella romana si è lasciata andare in un’intervista Bull Stop Xmas Show a Roma, ha parlato a Katia Follesa di un suo difetto: le gambe storte.

“Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto, era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni”.

La conduttrice svela per la prima volta questo suo retroscena e mostra questo piccolo difetto fisico, per la prima volta in modo chiaro ed evidente. L’evento in questione a cui ha preso parte la 50enne italiana, aveva come obiettivo la lotta contro il bullismo.

“Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone”.