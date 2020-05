Intervista all’intermediario calcistico Luigi Perna

Luigi Perna, detto Gigi, nato a Napoli il 3 settembre 1990. Da diversi anni Perna e i suoi migliori Collaboratori sono protagonisti del Global Market, sono sempre pronti a fare le fortune nell’osservare e seguire nuovi calciatori di calibri internazionali e giovani Promesse da custodire ai più grandi Top Club Europei e Asiatici.

Secondo alcuni rumors Mondiali, Perna e i suoi collaboratori hanno aperto nuovi orizzonti con due collaborazioni molto importanti, laddove appena si placherà la situazione del Covid-19, saranno pronti ad affrontare nuove soluzioni per l’atteso mercato estivo.

Chi è davvero Luigi “Gigi” Perna?

C’è chi l’ha definito ” Ragazzetto ” laddove tutti non credevano nella sua più grande dote e passione, ovvero il Calcio non la parola ”Pallone”.

L’etichetta migliore, però, è sicuramente quella che tantissimi Agenti e Intermediari gli hanno affibbiato il nome “Meraviglia face to face”, questo perché lui è stato un ragazzo che ha superato ostacoli su ostacoli, senza nessuna paura. Pensare che all’inizio Perna non si fidava di nessuno, neanche della sua ombra, non gli piaceva nessuno.

Poi un giorno conobbe i suoi attuali Collaboratori, che ritiene come una vera famiglia, lavorando nella più grande professionalità e serenità.

Perna, persona molto perbene di poche parole, schietta, vera, diretta.

Ovviamente il Calcio per lui è Vita!

Siamo sempre più vicini a capire il giovane Intermediario Perna e i suoi Collaboratori, laddove hanno un buonissimo rapporto tra di loro, tra un buon proposito, sicuramente sono una vera speranza nel vedere calciatori importanti nei loro mirini. Il mondo del Calcio ha immediatamente trovato spazio e collaborazioni per loro, investendo sempre di più le proprie esperienze e affermandosi pian piano come fonti d’ispirazione per i giovanissimi calciatori e promesse.

Attualmente sono alle prese con il mercato estivo, ci sono tantissimi nomi nel loro mirino, calciatori che sicuramente avranno un futuro impressionante e devastante.

Abbiamo intervistato il giovane Intermediario Luigi Perna:

Gigi, se possiamo chiamarti così, cosa puoi dirci di più dei tuoi migliori Collaboratori?

Puoi tranquillamente chiamarmi Gigi, senza problemi…

I miei collaboratori, sono sicuramente i migliori al mondo, perchè hanno una voglia di fare bene come me, lavorare a pieni ritmi, stare a contatto con Presidenti, Direttori Sportivi e tanto altro del mondo.

Sono veramente entusiastico di aver conosciuto loro, non li faccio a cambio con nessuno, e soprattutto adesso come adesso siamo un gruppo veramente Professionale.

Non voglio togliere nessun merito a nessuno, anzi, noi ci guardiamo in nostro, su qualsiasi ambito privato e pubblico…non ci paragoniamo a nessuno!

Ma una cosa e sicura, al 130%, sono persone perbeni, specifico PERBENI!

Gigi, perchè hai specificato con voce Perbeni?

Semplice, oggi in giro ci sono tantissimi fenomeni, non siamo qui a fare nomi o cose varie…anzi siamo qui a dire le cose reali e professionali, ma il calcio e aperto a tutti, ma solo pochi sicuramente faranno cose giuste!

Gigi, ci puoi svelare qualche nome di qualche Promessa che state inseguendo oltre già quelli che conosciamo che ci hai svelato poco tempo fa?

Ahahaha, guarda sinceramente vorrei, ma siamo ancora nel chiasso più totale del Covid-19, ma non vuol dire che le società non stanno lavorando per il mercato estivo, anzi, dietro le quinte…come stiamo facendo noi, senza nasconderti nulla!

Guarda posso dirti, giusto per la professionalità e serietà nostra come sempre, sono calciatori di purissimo talento!

Ultima domanda, secondo te, sia giusto fare cambiamenti in Italia nel mondo del Calcio?

Guarda, assolutamente si, per me se approveranno leggi concrete per il nostro calcio Italiano, fanno bene. Posso dirti che il nostro calcio, sta veramente morendo in tutte le categorie, ovviamente ringraziando anche alle persone che non sanno ciò che fanno in questo paese…meglio che non apriamo nulla!