Intervista con la Boutique Della Salute: innovazione e cura nel settore sanitario

La Boutique Della Salute è una sanitaria specializzata in articoli per il benessere e ortopedici, situata a Cremona. Con una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle forniture medicali ai prodotti per la casa, questa realtà è diventata un punto di riferimento per la comunità locale.

La presenza capillare nella città, con tre punti vendita strategicamente posizionati, e un rinnovato e-commerce, testimoniano l’impegno costante dell’azienda nel migliorare l’offerta e la soddisfazione dei clienti.

Oggi abbiamo il piacere di parlare con Monica, fondatrice e anima commerciale instancabile dell’azienda, per scoprire di più sulla sua missione e sui suoi successi.

Ciao, Monica, potresti iniziare raccontandoci come è nata La Boutique Della Salute e qual è la vostra missione?

“La Boutique Della Salute nasce dalla mia esperienza ormai ventennale. Sono una grande conoscitrice del mercato sanitario e ortopedico e l’anima commerciale instancabile dell’azienda. La mission è una, lineare e sempre orientata all’estrema soddisfazione del cliente: fornire prodotti sanitari ed ortopedici efficaci affiancati ad un’assistenza negli store a 5 stelle.”

La vostra attività è specializzata in articoli per il benessere e ortopedici. Quali sono i prodotti più richiesti dai vostri clienti?

“I prodotti più richiesti sono articoli sanitari ed ortopedici, quali busti e corsetti, calzature ortopediche specifiche, tutori per arti superiori ed arti inferiori, calze a compressione graduata, intimo specifico, reggiseni per chi ha subito operazioni al seno ma anche tutti quegli articoli che aiutano a rendere più belli ed accoglienti gli ambienti quali profumatori d’ambiente, lampade catalitiche, candele profumate ed essenze per il bucato. Un corner del negozio è dedicato proprio a questa tipologia di articoli che, molto spesso, vengono accolti da clienti con estremo favore.”

Come è cambiata la vostra offerta nel tempo per rispondere alla crescente domanda di prodotti differenziati, soprattutto da parte del pubblico femminile?

“Il pubblico femminile è la nostra colonna portante: moltissimi prodotti che si trovano nei nostri store sono proprio dedicati a loro. Basti pensare alle calze a compressione graduata che, negli ultimi anni, sono diventate alleate anche di un pubblico maschile sempre più attento, mentre per anni sono state e sono ancora assolutamente richiestissime dalle donne. Inoltre, tutto il comparto dell’abbigliamento intimo specifico (reggiseni con e senza ferretto, reggiseni per chi ha subito interventi specifici e porta delle protesi) è estremamente richiesto ed apprezzato dalle nostre clienti.”

Oltre ai prodotti medicali, offrite una vasta gamma di articoli per la casa come essenze bucato, candele profumate e lampade catalitiche. Qual è stato il feedback dei clienti su questi prodotti?

“Parlando di articoli per la casa come essenze per il bucato, candele profumate e lampade catalitiche, il feedback riguardo a questi prodotti è sempre molto positivo. Questa cosa mi rende molto orgogliosa sia per il prodotto venduto, ma soprattutto anche per il grande lavoro che quotidianamente porto avanti con le mie commesse. Moltissime clienti ci hanno conosciute proprio grazie ad una pubblicità locale mirata a diffondere i nostri brand e a portare nei punti vendita clienti che ancora non avevano acquistato da noi.”

La vostra presenza a Cremona è notevole, con tre punti vendita in diverse posizioni strategiche. Come questa distribuzione vi aiuta a servire meglio la comunità locale?

“Cremona è una città piccola con un buon numero di negozi di articoli sanitari ed ortopedici, qualcuno più specifico, qualcun altro un po’ meno. Abbiamo deciso di essere sempre più capillari aprendo un punto vendita d’appoggio all’interno dell’ospedale di Cremona, dando quindi un supporto in più a chi, come spesso accade, appena dimesso o ancora degente, necessità di ausili specifici post operatori. Evitiamo loro di girare per negozi dandogli subito ciò di cui necessitano.”

Avete recentemente rinnovato il vostro ecommerce. Come sta contribuendo questa piattaforma digitale al vostro successo e alla soddisfazione dei clienti?

“La vecchia piattaforma era datata e non più performante: il nostro reparto SEO interno ha deciso di rinnovare la linea grafica del sito web delineando gli obiettivi per il prossimo triennio in termini di visibilità. Abbiamo così optato per rimanere su piattaforma WordPress+Woocommerce ma integrando il pagamento in tre rate ed altri piccoli servizi che aiutano il cliente che ancora non ci conosce a fidarsi, ed il cliente che già ci conosce a fidelizzarsi sempre di più.”

Puoi parlarci dei marchi specifici che trattate, come Il Bucato di Adele, Horomia, Price’s Candle e Crespi Milano, e perché avete scelto di includerli nella vostra offerta?

“Trattiamo più di 100 brand tra cui Il Bucato di Adele, Horomia, Price’s Candle e Crespi Milano e per quanto riguarda il settore Home Beauty li reputiamo i migliori in assoluto per rapporto qualità/prezzo. Selezioniamo con cura i brand, ma soprattutto i prodotti da commercializzare in quanto il nostro obiettivo principale è la soddisfazione del cliente. Sapere che il cliente tornerà perchè si è trovato bene, perchè il prodotto e il nostro servizio di assistenza clienti lo hanno convinto e soddisfatto, per noi è una vittoria.”

Quali sono le sfide principali che affrontate nel mantenere un’ampia gamma di prodotti continuativi e differenziati?

“Da due anni a questa parte, purtroppo, il caro prezzi ha messo a dura prova, ancora una volta, l’economia e la capacità di spesa di moltissime famiglie. Per scongiurare un incremento decisamente troppo elevato dei prezzi, siamo riusciti ad adottare una politica commerciale a tutela dei prezzi mantenendoli in linea con il mercato. Laddove proprio non è possibile farlo, piuttosto decidiamo di non acquisire la referenza da rivendere successivamente nei negozi.”

Guardando al futuro, quali sono i vostri piani per espandere La Boutique Della Salute e continuare a migliorare i servizi e i prodotti offerti ai vostri clienti?

“Parlando di obiettivi futuri, ne abbiamo diversi. Partendo dal primo non possiamo non menzionare una crescita che anno su anno si sta rivelando sempre più ampia, sia online che offline. Pertanto auspichiamo di continuare sempre in questa direzione. Inoltre abbiamo introdotto un servizio di Personal Shopping ideato per tutte le donne che necessitano di acquistare determinati prodotti nei nostri negozi ma vogliono un’attenzione in più, un consiglio o anche solo poterlo fare con più calma. Il servizio è partito da poco ma sta già raccogliendo riscontri e pareri favorevoli.”

Ringraziamo Monica per averci raccontato la storia e la missione de La Boutique Della Salute. È evidente come l’attenzione al cliente e la qualità dei prodotti siano al centro di tutto ciò che fanno. La presenza capillare a Cremona e il recente rinnovamento dell’ecommerce sono testimonianza di un’azienda in continua crescita e innovazione.

L’impegno a mantenere prezzi accessibili per contrastare l’inflazione e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie dimostra una profonda attenzione alle esigenze dei propri clienti, soprattutto agli anziani, che spesso tendono ad essere discriminati.

Grazie ancora, Monica, per aver condiviso con noi la vostra esperienza e visione.