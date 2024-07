Intervista con solotoghe.it: la tradizione sartoriale al servizio dell’abbigliamento forense

L’abbigliamento riveste un’importanza cruciale nel contesto giudiziario. Indossare una toga da avvocato non è solo una questione di protocollo, ma rappresenta autorevolezza, professionalità e rispetto per le istituzioni. La scelta attenta della toga da avvocato testimonia l’impegno e la dedizione alla giustizia e alla deontologia professionale.

Oggi abbiamo il piacere di dialogare con i fondatori di Solotoghe.it, una realtà che ha saputo trasformare la tradizione sartoriale in un punto di riferimento per la realizzazione di toghe per avvocati e magistrati.

Ciao, potresti raccontarci la storia di SoloToghe.it e come è nata l’idea di specializzarsi nella realizzazione di toghe per avvocati e magistrati?

“La tradizione sartoriale è da diverse generazioni un’attitudine della nostra famiglia. Su questo mestiere d’altri tempi si poggia tutta la nostra attività. Nasciamo infatti come sartoria d’alta moda su misura. Prerogativa del nostro laboratorio è offrire capi di abbigliamento di alta qualità made in Italy.

Da diversi anni ormai abbiamo deciso di allargare il nostro raggio d’azione indirizzando la nostra produzione interna verso nuovi orizzonti e offrendo il nostro sapere e la nostra professionalità su scala nazionale.

I tempi duri del covid ci hanno spinto ad allargare i nostri orizzonti e ad incrementare la nostra presenza all’interno del mercato abbigliamento forense. Dall’esigenza degli avvocati di trovare una sartoria di cui potersi fidare per il confezionamento della propria divisa professionale e dalla nostra volontà di far conoscere la qualità dei nostri prodotti è nato il nostro e-commerce www.solotoghe.it.

Questo ci ha permesso di trasformare le richieste legate di abbigliamento forense esclusivamente a un raggio d’azione territoriale ristretto in un vero e proprio settore della nostra produzione sartoriale. Ciò che ci incoraggia a proseguire su questa strada è il riscontro estremamente positivo che riceviamo dai nostri clienti in tutta Italia. Solotoghe.it ci ha permesso di mettere l’alta sartoria direttamente a disposizione dei nostri clienti senza tener conto delle distanze.”

Che tipo di tessuti utilizzate per le vostre toghe e quali vantaggi offrono in termini di comfort e durata?

“Porre a fondamento della nostra produzione materiali di alta qualità è da sempre una scelta fatta a priori. Per noi, la qualità non è un’opzione discutibile, sia in termini di fattura artigianale sia rispetto ai materiali impiegati per il confezionamento delle nostre toghe forensi. Pur offrendo sul nostro e-commerce diverse opzioni di scelta in merito ai tessuti, garantiamo il massimo del comfort per tutte le linee di toghe proposte. Diverse le proposte disponibili: dal Terital, alla Viscosa, alla Pure Lana, alla Seta.

A completamento dell’eleganza dovuta ad una capo importante quale la toga forense, anche le rifiniture in Velluto e Raso. Per chi sceglie il nostro marchio, la qualità dei tessuti impiegati è garanzia del comfort durante l’utilizzo ma anche della durata nel tempo delle nostre toghe. Esse si caratterizzano infatti per la leggerezza e la finezza delle stoffe che le rendono adatte ad essere indossate anche nella stagione estiva, oltre a metterne in risalto il pregio e l’eleganza.”

Potresti parlarci delle diverse linee di prodotti che offrite, come la Basic, Lux ed Extra Lux, e cosa le distingue l’una dall’altra?

“Sul nostro e-commerce sono presenti diverse linee di prodotti: Basic, Lux ed Extra Lux. A ciascuna corrisponde una diversa tipologia di tessuto impiegata per il confezionamento della toga nonché una differente proposta di costo per sovvenire alle diverse esigenze economiche dei nostri clienti. Partendo dalla Linea Basic, riguardante i tessuti a fibra sintetica, si arriva alle linee di lusso in cui troviamo le toghe in misto lana, pura lana o seta. Ciascuna delle tre linee prevede anche rispettivi accessori che completano il corredo di una toga di qualità.”

Ringraziamo i fondatori di questa sartoria specializzata in toghe da magistrato e non solo, per aver condiviso con noi la loro storia e il loro impegno nel settore dell’abbigliamento forense.

È affascinante vedere come la tradizione sartoriale possa evolversi e adattarsi alle esigenze moderne, mantenendo sempre alta la qualità e l’attenzione ai dettagli.

La toga, simbolo di autorità e professionalità, ha un significato profondo che affonda le sue radici nell’antichità. Questa sartoria continua questa tradizione con passione e dedizione, offrendo prodotti che uniscono estetica e funzionalità.

I giudici rivestono un ruolo importante perché, applicando le leggi, garantiscono sicurezza e giustizia ai cittadini. Per chi cerca un capo che rappresenti al meglio la propria professione e personalità, SoloToghe.it offre una varietà di opzioni, garantendo sempre la massima qualità.

Grazie ancora per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo della sartoria forense.