Intervista a EVRA in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Strade perdute”

In occasione dell’uscita del nuovo singolo di Evra, STRADE PERDUTE, abbiamo fatto due chiacchiere con lei per conoscere meglio il suo progetto artistico molto interessante.

Nel brano l’artista si racconta senza filtri, parlando di un amore incontrato in questo disordine. Entrambi, incontrandosi, hanno ritrovato loro stessi. STRADE PERDUTE parla quindi anche d’amore, perché l’amore ci salva, ci redime, mette a posto i conflitti e ci aiuta a capire tanto di noi. Grazie all’amore (compreso quello per sé stessa), Evra ha trovato una strada e ha iniziato a percorrerla. Il pezzo mette in risalto la voce angelica e delicata di Evra, che ci accompagna nel suo fiume di pensieri anche grazie alla produzione di Klaus Noir, che arricchisce e riempie il brano donando ancora più enfasi al testo. Evra è padrona della sua voce sia nelle parti rappate che in quelle più melodiche.

Ciao Claudia, come stai? Complimenti per le tue ultime release, vedo che stanno andando bene, spero tu sia contenta! Ti va di presentarti ai nostri lettori?

Ciao! Grazie mille! Sí, sono veramente contentissima. Mi presento volentieri. Sono Claudia, in arte Evra e sono una cantautrice pugliese, più precisamente di Bari. Canto e scrivo canzoni e mi piacerebbe farlo nella vita.

Come nasce il tuo nome d’arte Evra?

Il mio nome d’arte non è altro che il nome di un gin agricolo che ho assaggiato una sera, mi piace pensare che Evra possa essere la parte di me più istintiva e senza freni inibitori, un po’ come quando bevi e ti lasci andare completamente.

Il tuo ultimo singolo è “Strade perdute”, di cosa parla? Ce lo racconti?

Il mio ultimo singolo parla di un periodo abbastanza triste della mia vita, in cui non riuscivo a vedere strade percorribili davanti a me. Nel brano però rifletto sul fatto che proprio in questo black out, in questo buio totale, sono riuscita a scoprire una direzione nuova, inaspettata per il mio percorso.

Come ti sei avvicinata allo stile musicale a cui siamo abituati a sentirti? Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

Ciò che cerco di fare musicalmente è sicuramente il risultato di tanti miei ascolti diversi. Ho ad esempio iniziato a fare musica ascoltando il cantautorato italiano che mi ha sempre influenzato, ti parlo di artisti come Lucio Dalla, Carmen Consoli, Daniele Silvestri. Negli anni poi mi sono avvicinata all’R&B e al soul, ascoltando Amy Winehouse, Lauryn Hill, Tori Kelly, che mi ha permesso molto di osare dal punto di vista vocale e di sound.

Recentemente hai aperto il concerto di Sissi, cosa ti è piaciuto di piu di questa esperienza? Com’è andata?

È stato super. Considera che è stata la mia prima esperienza live a Milano quindi la tensione era davvero alle stelle. Mi è piaciuto tantissimo confrontarmi con un pubblico così numeroso e sopratutto son contenta di essere riuscita a reggere nonostante io sia un soggetto abbastanza ansioso. Me la sono goduta veramente al massimo!

Con quali artisti italiani ti piacerebbe collaborare?

Così su due piedi ti dico Levante, Venerus, Joan Thiele.

BIOGRAFIA EVRA

Claudia Cuccovillo, in arte EVRA, è una cantautrice e musicista barese. Muove i suoi primi passi nel mondo della musica esibendosi nella sua città, Bari, e vincendo i primi concorsi locali. Si forma presso l’Accademia “Unika”, dove studia canto, recitazione e inizia a suonare chitarra e pianoforte, strumenti che le permettono di iniziare a scrivere i suoi primi brani.

Nel 2016 partecipa al talent show X FACTOR, dove, scelta dal giudice Fedez, raggiunge la fase dei Bootcamp classificandosi tra le 12 proposte del team under donne. Negli anni continua ad affinare la sua scrittura e prosegue i suoi studi in ambito artistico.

Nel 2020, in piena pandemia, inizia a lavorare a 360 gradi al suo progetto da solista, con l’obiettivo di creare qualcosa di unico, unendo i mondi che musicalmente l’hanno sempre appassionata: il cantautorato italiano e l’R&B. Pubblica diversi singoli come “Mi fa sentire sola”, prodotto da Klaus Noir, “Mille possibilità” prodotto da Diacho, “x averti” prodotto da Simon Bayle, grazie ai quali riesce a sperimentare nuovi modi di scrittura e di sound.

Nel 2022, vince un contratto editoriale con “Sugar Music Publishing”, grazie al quale ha l’opportunità di scrivere anche per altri artisti. Al momento sta lavorando al suo EP di esordio con noti producer della scena R&B e Hip Hop italiana.