Intervista – I ragazzi di Doppiaggio a Livello: “Nato per scherzo, così è partito il progetto”

Nel momento in cui si scrive hanno “solo pochi giorni di vita, un paio di settimane per l’esattezza” ma hanno già riscosso un successo strepitoso.

Stiamo parlando del gruppo di ragazzi ‘Doppiaggio a Livello’, che potete trovare su Facebook e Instagram. Tre persone che si divertono in video di doppiaggio che stanno facendosi notare sui social.

Noi abbiamo intervistato Ciro, Paco e Francesco. Ecco cosa ci hanno detto.

Come è nato doppiaggio a livello?

E’ nato come un gioco da quarantena. Ridoppiammo per scherzo la famosa scena del cavalluccio rosso di Così parlò Bellavista, che ottenne un ottimo riscontro. Abbiamo poi deciso di continuare in maniera più costruttiva e di far nascere un vero e proprio progetto artistico-satirico.

Siete nati da pochi mesi e già state riscuotendo un enorme successo: cosa avete in programma?

In realtà abbiamo solo pochi giorni di vita, un paio di settimane per l’esattezza. Sinceramente non abbiamo nulla di programmato se non il fatto di continuare a divertirci con le cose che facciamo e di far divertire anche le persone che ci seguono. Poi se Dio vuole, arriveranno pure i figli.

Chi o cosa vi ha ispirato nel fare i video?

Nessuno in particolare per quanto riguarda il doppiaggio in senso stretto. Veniamo tutti e tre da esperienze in ambito teatrale e artistico, quindi la recitazione è qualcosa a cui siamo molto legati. Ci sentiamo sicuramente ispirati dalla nostra tradizione artistica, teatrale e cinematografica, da cui prendiamo spunto.

Una domanda tecnica: in quarantena non si può uscire di casa, se non per lo stretto necessario. Come fate a organizzarvi? Come scegliete le scene?

In questa fase il nostro è un vero e proprio Smart Working. Abbiamo un gruppo Whatsapp in cui proponiamo varie idee. Quelle che ci convincono le mettiamo in pratica. Uno di noi (o insieme) scrive il testo da ridoppiare ed poi si doppia indipendentemente a casa propria. I file audio vengono inviati sempre sul medesimo gruppo, ed infine si passa tutto in fase di montaggio e chiusura del video. In realtà ci risulta tutto molto naturale.

Chi sono, nella vita ‘quotidiana’, Francesco Paco e Ciro?

Tre amici accomunati dalla passione per il teatro e per il cinema. Ognuno di noi svolge attività diverse. Francesco lavora in banca da emigrante in quel di Parma, Paco è un ottimo barman di un famoso bar napoletano e Ciro lavora nel settore ortopedico, a proposito, se vi serve qualcosa, a disposizione.

Qual è il video doppiato che vi è piaciuto di più (non vostro)?

Anche se con stili differenti, apprezziamo moltissimo Fabio Celenza e i suoi video-doppiaggi verosimilissimi. Uno dei più divertenti è anche uno dei più recenti, ovvero il dialogo tra Al Pacino e Robert De Niro.

Potreste anticiparci qualche video che farete?

Mentre per questa prima parte di attività ci siamo concentrati molto sul cinema “nostrano”, già dai prossimi giorni ci saranno diverse incursioni a Hollywood… in particolare scene prese da “Le Iene” e “Taxi Driver”.

