Intrighi al GF: Helena Prestes confessa i suoi sentimenti a Javier Martinez

Nonostante la scelta controversa di portare Lorenzo Spolverato con sé nel tugurio, creando tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello, l’interesse di Helena Prestes sembra puntare decisamente verso Javier Martinez.

Dopo che Shaila Gatta aveva scelto di seguire il cuore e vivere una storia con il modello milanese durante un viaggio in Spagna, lasciando Javier definitivamente fuori dai giochi, il pallavolista argentino si è avvicinato a Helena. Tra i due è nata un’amicizia sempre più affettuosa, che nelle ultime settimane ha alimentato le prime “ship” tra i fan del programma.

Un passo importante

Nelle scorse ore, Helena ha deciso di fare un passo importante e ha dichiarato apertamente il suo interesse per Javier. A rivelare quanto accaduto è stato lo stesso gieffino durante una chiacchierata con Mariavittoria Minghetti. Javier ha raccontato:

“Abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Mi ha confessato che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e non riesce a vedermi solo come un amico. Io le ho spiegato come stanno le cose. So bene com’è fatta e riconosco che in passato sono stato poco chiaro nei miei gesti. Sono troppo affettuoso e devo imparare a mettere un freno ai sentimentalismi”.

Il pallavolista ha inoltre ribadito i suoi sentimenti per Shaila, dichiarando: “L’unica persona per cui ho provato qualcosa è Shaila, e non c’è nessun’altra. Ho detto tutto a Helena, ora vedremo come andranno le cose. In parte è colpa mia: sono troppo coccolone, e la situazione della Casa ti porta inevitabilmente a stare sempre a stretto contatto”. Le dinamiche all’interno della Casa continuano quindi a evolversi, regalando colpi di scena e nuovi intrecci emotivi.