Intrigo di mercato con l’Udinese: Lindstrom per Lucca

Il Napoli sarebbe pronto a provare ad inserire il cartellino di Jesper Lindstrom all’interno della trattativa che porterebbe Lorenzo Lucca alla corte di Antonio Conte. Da seguire gli sviluppi di questa trattativa per l’attaccante bianconero

Nuova proposta partenopea

Il Napoli ci sta provando e anche concretamente. I partenopei vogliono a tutti i costi Lorenzo Lucca, è il desiderio attuale di Antonio Conte, e starebbe spingendo in tutti i modi per raggiungere l’obiettivo. L’attaccante dell’Udinese sta vivendo un avvicendamento al mercato da puro protagonista, con tante squadre su di lui. Ci sono Milan, Napoli, Roma e addirittura qualche squadra estera. Da non scartare un’eventuale inserimento della Juventus, anche se i bianconeri sono per ora defilati. I partenopei, intanto, hanno proposto uno scambio.

Il rifiuto dell’Udinese

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i partenopei avrebbero offerto il cartellino del danese Jesper Lindstrom all’interno della trattativa che potrebbe portare il calciatore dell’Udinese in azzurro. Per ora l’Udinese ha detto no, vuole soltanto soldi. Probabile che la trattativa si possa sviluppare sul binario dello scambio più conguaglio, anche se appare complicato capire cosa possa succedere nell’effettivo. Una cosa è sicura: gli azzurri gli proveranno in tutti i modi, anche perché vogliono far rifiatare o sostituire addirittura in campo Romelu Lukaku.