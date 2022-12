Intrigo internazionale per Meunier, la Juventus rischia

Thomas Meunier e il suo Belgio sono già fuori dal mondiale in Qatar. Il calciatore ora potrà parlare tranquillamente con gli altri club

Thomas Meunier potrebbe lasciare presto il Borussia Dortmund e sulle sue tracce ci sarebbe da tempo la Juventus. Purtroppo per i bianconeri, però, non sono l’unica squadra ad essere sul terzino belga. Il calciatore piace a varie squadre, che sembrano pronte a fare di tutto nel mercato di gennaio.

Il calciatore non ha fretta, specialmente dopo aver abbandonato prematuramente il mondiale in Qatar con il suo Belgio e potrebbe dialogare con calma con le squadre interessate.

Tante squadre interessate

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo Barcellona, Milan e Manchester United sarebbero sul giocatore e potrebbero presto fare la loro mossa. La squadra in netto vantaggio sembrerebbe essere il Manchester United, anche se i red devils non hanno tutta questa necessità vista la buona abbondanza sulle fasce.

Il giocatore, però, potrebbe essere quell’upgrade che servirebbe alla squadra di Ten Hag per poter ambire allo step successivo. L’addio di Cristiano Ronaldo ha liberato un buon spazio a livello di stipendio, che potrebbe essere una manna dal cielo per una squadra che comunque non ha sofferto troppo la crisi Covid.

L’addio di CR7 potrebbe giovare al Manchester United anche sotto il piano del gioco, con Meunier che sarebbe il profilo giusto per poter dare stabilità alla squadra sia in fase difensiva che offensiva. La Juventus non sembra essere ancora così in vantaggio, con il calciatore che sembra intrigato dalle altre sirene.