INUDE: PRIMAVERA (OUTTAKES) due inediti fuori il 16 Giugno “Keep Me Alive” & “Messing Around”

Esce il 16 Giugno per Factory Flaws PRIMAVERA (OUTTAKES) – “Keep Me Alive” & “Messing Around”, due nuovi scorci su un progetto rilasciato un anno fa dalla band Inude, l’EP PRIMAVERA; due inediti che erano stati scartati dalla tracklist dell’EP ma che hanno grande valore per Flavio, Giacomo e Francesco.

A proposito di PRIMAVERA (OUTTAKES) i ragazzi hanno spiegato che “nel processo creativo di un concept capita spesso di dover scartare delle canzoni in funzione della coerenza artistica, poi passa del tempo ma quei pezzi continuano a tornarti in testa. Pensiamo che ora sia arrivato il momento di farli ascoltare e chiudere definitivamente questo cerchio produttivo.”

“Keep Me Alive” & “Messing Around” sono due canzoni dal sapore rock che appartengono al filone nostalgico e riflessivo dei pezzi che hanno composto PRIMAVERA EP, con un carattere forte e allo stesso tempo vulnerabile, in pieno stile Inude.

In Keep Me Alive “finzione e verità si intrecciano fino a confondere le idee indebolendo la percezione di se stessi e distorcendo la realtà. Un disperato grido d’aiuto che si trasforma in una preghiera di redenzione; In Messing Around riflettiamo sul cadere nel vortice del vizio, esagerare fino a perdersi e fino a perdere la percezione di se stessi, dimenticando il proprio volto tra le mille maschere.” – raccontano Inude.

Biografia

Inude sono un trio elettronico nato in Puglia nel 2014. Inude è l’unione profonda delle tre anime musicali di Flavio, Francesco e Giacomo che hanno dato vita ad un’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche. Nel 2016 pubblicano il loro primo Ep “Love Is In the Eyes Of the Animals” e iniziano un tour europeo e in Italia di oltre 80 date nei migliori club e festival italiani, condividendo i palchi con artisti di grande rilievo nazionale ed internazionale come i Moderat. Nel 2019 pubblicano per Oyez! il loro primo LP dal titolo “Clara Tesla”. Un album maturo che ha subito conquistato la critica e li ha proiettati in una dimensione internazionale. Nel 2020 entrano nel roster dell’etichetta Factory Flaws e pubblicano quattro singoli “We Share”, “Ballad1”, “Ok, it’s Monday” e “Noisy floor, silent room”. Inude si confermano tra le realtà italiane più ispirate ed esportabili e continuano ad affinare nel modo più intimo e personale il loro sound, realizzando nuove tracce dal respiro fortemente internazionale, tra pop/soul ed elettronica. Brani intensi e raffinati, coinvolgenti ed emozionali, è pop senza essere scontato, è ricerca ed evoluzione. Nel 2022 rilasciano “PRIMAVERA” EP a cui aggiungono nel 2023 il brano “Upbeat”; il 16 Giugno esce “PRIMAVERA (OUTTAKES)” con due inediti che chiudono il cerchio produttivo del progetto.

Inude sono: Flavio Paglialunga (Voce, Synths, Batteria Elettronica), Francesco Bove (Tecnico del suono, Dubmaster), Giacomo Greco (Chitarra, Synths, Voce, Programming)