Investire in sterline d’oro: sapere quali scegliere

L’oro è e resta i bene rifugio preferito dagli investitori. Accanto agli asset finanziari più tradizionali (come azioni da dividendi di aziende storiche) o quelli più moderni (qualche milionario ha puntato sui Bitcoin), l’oro resta una certezza; solido e incorruttibile, come è per sua stessa natura.

Per investire in oro non è possibile comprare azioni, perché semplicemente non esistono. Si deve concretamente acquistarlo, per esempio sotto forma di monete. In questo caso non si tiene conto del valore nominale della valuta, ma del valore intrinseco del materiale, come per le sterline d’oro. Basta verificare quotazione sterline oro per comprendere che è un prodotto acquistabile anche con un capitale ridotto, che verrà comunque salvato dall’inflazione.

Carati e millesimi

Siamo abituati a sentir parlare di carati, quando parliamo di valore dell’oro. Il carato ha un doppio significato: è una unità di misura (0,2 grammi) per il peso delle pietre preziose, e una unità di purezza per l’oro. Questo materiale talvolta per essere lavorato viene mischiato a materiali, come argento rame o palladio, per conferirgli maggior resistenza. Dato che 24 è il massimo di parti d oro che si possono usare, l’oro a 24 carati è puro, mentre quello a 18 ha altre 6 parti di altro materiale.

Tutto ciò, però, riguarda la gioielleria. E i gioielli non sono beni da investimento – a parte qualche raro e preziosissimo caso – perché nel prezzo di acquisto è compresa anche il lavoro dell’artigiano e del commerciante.

Per l’oro da investimento, come nel caso delle sterline d’oro, il ragionamento è simile ma lo si fa in millesimi. In sostanza, mentre per i carati si parla di 24 parti (24/24 carati è oro puro, come detto), in questo caso invece si usa una scala millesimale. I lingotti di oro purissimo per esempio riportano la dicitura 999 millesimi. L’oro puro non deve scendere sotto i 900 millesimi, e significa che contiene per il 90% oro. Per esempio, una sterlina d’oro del peso di 10 grammi a 900 millesimi contiene 9.9 grammi di oro.

Altri oggetti possono riportare la dicitura 750 millesimi, che corrisponde a 18 carati.

Sterline d’oro, quanti millesimi

Per essere un prodotto da investimento, una sterlina d’oro deve avere il titolo almeno di 900 millesimi. Potete trovarle per esempio su www.sterlina-oro.info, un operatore professionale in oro regolarmente iscritto alla Banca d’Italia. Sul sito troverete tutte le specifiche delle sterline:

Titolo 916.67 millesimi

Peso in grammi 7,988

Peso dell’oro puro in grammi 7.322

Diametro 22.05 mm

Spessore 1.52 mm

La purezza dell’oro ne determina, ovviamente, il valore; è sufficiente fare una breve ricerca online sulle quotazioni per rendersene conto. Inoltre, modifica anche la tassazione.

Solo l’oro puro e quello purissimo è considerato un prodotto da investimento, e in questo senso non è soggetto a Iva; ovvero, quando lo si acquista al prezzo non va aggiunta l’Imposta attualmente fissata al 22 per cento.

L’oro con titolo inferiore a 900 invece è considerato un prodotto commerciale, come i gioielli per esempio, e quindi rientra nelle categorie soggette a Iva.