Inzaghi-Lazio, niente rinnovo: la Juve nel futuro dell’allenatore?

Il tecnico avrebbe deciso di non rinnovare. Juve interessata

Si è complicata improvvisamente la trattativa tra la Lazio e Simone Inzaghi per il rinnovo contrattuale. Il tecnico biancoceleste è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe lasciare la capitale.

Stando a quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe deciso di non rinnovare il contratto per tenersi libero in caso di chiamata della Juventus.

L’allenatore già in passato è stato accostato ai bianconeri e rappresenterebbe uno dei principali candidati qualora Pirlo non ottenesse la conferma per la prossima stagione.

Al momento il futuro del tecnico della Juve è in discussione, nonostante dalla società facciano sapere di voler puntare ancora su di lui. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions l’addio sarà inevitabile.

Qualora Pirlo andasse via, la Juve potrebbe puntare su Inzaghi, mentre sulla panchina della Lazio andrebbe Gattuso, in uscita dal Napoli.