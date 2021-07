Ipotesi Green Pass obbligatorio, “no” dei ristoratori campani: “Meglio la vaccinazione obbligatoria”

Gli esercenti pubblici non vogliono il certificato verde obbligatorio per bar e ristoranti

In questi giorni, sta girando la notizia sull’ipotesi di introdurre il Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi al chiuso come bar e ristoranti. Essa viene chiamata ipotesi “alla francese” perché Emmanuel Macron ha deciso di introdurre questa legge sul certificato verde per incentivare la popolazione a vaccinarsi.

IPOTESI IN ITALIA – Il Governo sta pensando di introdurre lo stesso sistema così da incentivare i cittadini più preoccupati a vaccinarsi senza preoccupazioni. Tuttavia, se il sondaggio riportato da La Stampa vede 2 italiani su 3 favorevoli a questo obbligo del Green Pass, i ristoratori campani non la pensano allo stesso modo.

L’ipotesi, anche se remota per adesso, non piace assolutamente ai gestori napoletani. Questi ultimi hanno avuto delle perdite non indifferenti a causa della pandemia e l’introduzione del certificato verde potrebbe peggiorare le cose. Massimo Di Porzio, presidente regionale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ha parlato a NapolyToday.

Infatti, ai microfoni della redazione Di Porzio ha sottolineato come questo obbligo non incentivi affatto la popolazione a vaccinarsi. “Non crediamo più alla politica. L’obiettivo sarebbe quello di spingere le persone a vaccinarsi. Noi pensiamo sia molto più efficiente mettere un obbligo di vaccinazione. Non bisogna introdurre ulteriori limitazioni ai pubblici esercizi che già sono stati pesantemente colpiti” ha detto.

“Quando ci siamo vaccinati c’era la speranza di poter superare anche queste varianti. Bisogna fare chiarezza nella comunicazione e pesare i numeri dei contagi, considerando le ospedalizzazioni. Bisogna riparametrare i criteri per definire la zona bianca, gialla, arancione e rossa” ha continuato.