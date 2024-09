Ipswich, caso Cajuste: non convocato

Cajuste sembrerebbe stia diventando un caso per l’Ipswich Town, specialmente dopo la mancata convocazione per la partita contro l’Aston Villa

Jens Cajuste è arrivato quest’estate all’Ipswich Town dal Napoli, dopo una frustrante parentesi partenopea, con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di permanenza dell’Ipswich nella massima serie inglese.

Finora non sembra che le cose siano cambiate per il centrocampista svedese, che nella scorsa stagione è riuscito a giocare solo circa 1000 minuti in Serie A con il Napoli. Ha giocato solo 80 minuti in Premier League con i Tractor Boys e ora in Italia c’è preoccupazione per la situazione di Cajuste.

Preoccupazione per lo svedese? Possibile ritorno in Italia

Sebbene l’Ipswich possa acquistare il giocatore a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro, il suo percorso non è ancora decollato. Si osserva che non è stato convocato per la partita del fine settimana contro l’Aston Villa e questa decisione di Kieran McKenna ha creato dei dubbi. Specialmente perché il calciatore svedese sembrava potesse essere l’arma aggiunta in più per l’Ipswich Town in questa stagione.

Il centrocampista non ha mostrato il suo vero potenziale al Napoli e c’è ovviamente il timore che l’Ipswich Town possa fare la stessa fine per lui. Non è detto esplicitamente, ma ci sarà la preoccupazione che l’Ipswich Town possa cercare di sottrarsi all’acquisto previsto. Ci si potrebbe ritrovare contro l’ennesimo caso di giocatore pompato fino all’inverosimile e finito nel dimenticatoio. Si spera non sia il suo caso, anche perché ad oggi non ha ancora dimostrato nulla.