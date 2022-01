IPTV pirata, server in Campania: 500mila utenti a rischio sanzione

Ci sono nuovi risvolti per quanto riguarda l’operazione contro l’IPTV pirata e che ha interessato tutta la penisola. L’indagine effettuata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, delegato dalla Procura della Repubblica del capoluogo Lombardo, è avvenuta attraverso una serie di perquisizioni.

Dilaga a macchia d’olio il fenomeno dell’IPTV pirata e degli abbonamenti illeciti. Nello specifico si tratta di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche (appunto Interner Protocol TeleVision), basate sui protocolli TCP/IP, in particolare sulla rete Internet. Ad essere quindi coinvolti sono i servizi streaming come Netflix, Disney+, DAZN e satellitari come Sky.

Da quanto emerso dalle recenti scoperte, sono almeno venti gli indagati coinvolti nella violazione della legge sul diritto d’autore. In Campania, inoltre, è stato scoperto un amministratore di Cybergroup, una nota strutta nel mondo della pirateria per la circolazione illegale dei palinsesti delle pay Tv.

Riguardo l’amministratore di Cybergroup, ribattezzato prima ‘the net’ (da qui il nome dell’operazione di oggi) e poi ‘the moon’, avrebbe alle spalle la gestione di altre strutture di materiale piratato.

Per quanto riguarda gli utenti coinvolti in questa indagine c’è il rischio di essere sanzionati per aver usufruito di questo servizio illegale. Ad oggi solo oltre 500mila gli indagati.